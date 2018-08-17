В Алматы разыскивают жертв афериста

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В Алматы разыскивают жертв афериста17.08.2018
Криминал  12:29

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - В Алматы задержан мужчина, обманывавший исключительно женщин, передает Kazakhstan Today.

29-летнего Газиза Наурузбаева полицейские Ауэзовского района Алматы подозревают в серии мошеннических действий. Уже на данном этапе расследования доказана его причастность к трем аферам.

"И все три раза в сети гражданина Наурузбаева попали женщины. Он с легкостью входил в доверие, рекомендовал себя преуспевающим человеком и обещал свою помощь в выгодном приобретении земельных участков. В одном случае потерпевшая отдала новому знакомому порядка 11 миллионов тенге. Сейчас он находится под стражей. Досудебное расследование продолжается. Назрела процессуальная необходимость обратиться к гражданам и, в случае опознания, призвать их незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 298-53-05; 298-53-02 и 8-7047-200-08-56", - сообщил начальник УВД Ауэзовского района полковник полиции Жасулан Туруспаев.
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