В Алматы за взятки осудили бывших сотрудников таможенного поста "Алтынколь"

Алматы. 22 ноября. Kazakhstan Today - Суд в Алматы вынес приговор восьми обвиняемым по коррупционному делу на таможенном посту "Алтынколь", передает Kazakhstan Today.





Фигуранты дела получили разные сроки - от трех до семи лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Учитывали степень вины, раскаяние и содействие со следствием. Однако вину экс-таможенников в создании организованной преступной группы и вымогательстве прокурорам доказать не удалось, сообщил телеканал " Алматы ".





Поскольку участники внешнеэкономической деятельности давали взятку подсудимым таможенникам добровольно за перемещение товаров на выгодных для них условиях, то есть без уплаты установленной таможенной пошлины, что означает причинение с их стороны, то есть коммерсантами, имущественного ущерба экономическим интересам государства, а не наоборот, то эти действия участником внешнеэкономической деятельности являются незаконными. И их интересы не могут быть правоохраняемыми. При таких обстоятельствах суд считает, что в действиях подсудимых отсутствует признак вымогательства взятки", - сказал судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Бахытхан Бакирбаев.





Телеканал напомнил, что осужденные промышляли крупными взятками на таможенном посту "Алтынколь". Действовали экс-сотрудники по налаженной схеме. Предоставляли предпринимателям собственные услуги - помогали быстро и беспошлинно пройти через пропускной пункт "Жаркент". Брали за это от 100 до 200 тенге за килограмм товара.





По данным прокуроров, на таких взятках только за месяц группе таможенников удалось заработать около 20 млн тенге. Разоблачили их в феврале 2018 года.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства