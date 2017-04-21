В Алматы задержали стрелявшего в прохожих мужчину

Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - Сотрудники ДВД Алматы взяли под стражу участника стрельбы, произошедшей в городе несколько дней назад.
Как уточнили в полиции, стрелявший использовал незарегистрированное травматическое оружие марки Streamer. Расследование инцидента ведется по статье "Хулиганство", передает Kazakhstan Today.
Ранее в социальной сети Instagram появилось видео с места происшествия. Судя по записи, участник конфликта выстрелил четыре раза. Другие подробности случившегося выясняются, сообщает канал КТК
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