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В Алматы задержали стрелявшего в прохожих мужчину20.04.2017
Криминал  09:40

Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - Сотрудники ДВД Алматы взяли под стражу участника стрельбы, произошедшей в городе несколько дней назад.

Как уточнили в полиции, стрелявший использовал незарегистрированное травматическое оружие марки Streamer. Расследование инцидента ведется по статье "Хулиганство", передает Kazakhstan Today.

Ранее в социальной сети Instagram появилось видео с места происшествия. Судя по записи, участник конфликта выстрелил четыре раза. Другие подробности случившегося выясняются, сообщает канал КТК.
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В Алматы задержали стрелявшего в прохожих мужчину
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