В Алматы задержали вора, похитившего камеру наружного наблюдения частного дома

Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - В Алматы задержали ранее судимого вора, похитившего камеру наружного наблюдения частного дома, передает Kazakhstan Today.





Как выяснилось, 20-летний Ш. орудовал в светлое время суток. Около пяти часов вечера он подошел к забору дома 222 по улице Тайманова в Медеуском районе и, варварски сорвав камеру наружного наблюдения, похитил ее. Домочадцы пропажу обнаружили спустя три дня и заявили об этом в полицию.





Несмотря на то, что о преступлении было сообщено с задержкой, нам все же удалось раскрыть его в кратчайшее время. По подозрению в его совершении задержан Ш., 1998 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Оперативным путем было установлено место, куда фигурант сдал похищенную аппаратуру: сейчас видеокамера изъята и возвращена владельцу. Досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 188 УК РК. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд", - проинформировал первый заместитель начальника управления полиции Медеуского района майор полиции Даулет Самбетов.





По данным пресс-службы департамента полиции Алматы, в минувшем году с помощью систем видеонаблюдения раскрыто 1543 преступления, камерами Центра оперативного управления выявлено 15 603 административных правонарушения, 14 043 из них в области дорожного движения.





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