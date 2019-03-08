В Алматы женщина выманивала у граждан миллионы, обещая жилье по госпрограмме

Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - В Алматы сотрудники полиции задержали женщину, подозревающуюся не менее чем в 15 фактах обмана граждан, передает Kazakhstan Today.





"30-летняя гражданка Ш. открыла офисное помещение для придания деловитости и серьезности своей деятельности. Под видом риелтора она предлагала ищущим жилье гражданам услуги по ускоренному получению жилья по государственной программе, заверяя их, что якобы у нее имеются хорошие возможности помочь получить жилье в Алматы вне очереди, еще и в короткие сроки. За оказание такой услуги "помощница" требовала немалые суммы. Например, у гражданки К. она взяла денежные средства в размере 2 млн 900 тыс. тенге", - сообщил начальник отдела полиции при управлении полиции Ауэзовского района подполковник полиции Дидар Аханов.





По его информации, задержанная не намеревалась выполнять взятые на себя "обязательства", а лишь присваивала деньги и оттягивала сроки. В отношении подозреваемой зарегистрировано досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).





"Только по Ауэзовскому району уже доказана причастность гражданки Ш. к 15 аналогичным эпизодам. Проверяется ее причастность к другим преступлениям", - отметил Дидар Аханов.





По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, на данный момент подозреваемая водворена в ИВС. Проводятся следственные действия. В связи с неоднократностью совершении противоправных деяний, полиция Алматы просит граждан, пострадавших от мошеннических действий подозреваемой, сообщить об этом по телефонам: 298-53-70; 298-53-71; 298-53-72 и 87001000983.





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