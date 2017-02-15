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В Алматинской области на макаронной фабрике украли дорогостоящее оборудование14.02.2017
Криминал  20:48

Талдыкорган. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области на макаронной фабрике украли дорогостоящее оборудование, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

По информации пресс-службы, 11 февраля к полицейским Каратальского района обратился владелец местной фабрики с заявлением о краже дорогостоящего оборудования по изготовлению макаронных изделий, передает Kazakhstan Today.

В ДВД отметили, что макаронная фабрика в селе Бастобе не работает с осени прошлого года. При этом охрана объекта осуществляется слабо. В результате с предприятия были похищены металлические детали от иностранного оборудования.

"С учетом крупного материального ущерба, оцененного потерпевшим на сумму 17 млн 200 тыс. тенге, к оперативно-розыскным мероприятиям подключились сотрудники криминальной полиции областного департамента", - прокомментировал начальник Каратальского РОВД Адилмурат Байзолда.

Как проинформировали в пресс-службе, через двое суток полицейским удалось установить и задержать двух подозреваемых, 26 и 28 лет. Во время допроса они признались в совершении преступления.

"По показаниям задержанных лиц, краденые детали были реализованы ими в виде черного лома в приемный пункт. Часть похищенных деталей (около 70-80%), которую не успели пустить на переплавку, удалось отыскать и вернуть владельцу", - отметили также в ДВД

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 188 УК РК, продолжается в производстве Каратальского РОВД. Подозреваемые лица содержатся под стражей.
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