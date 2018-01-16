Талдыкорган. 16 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области на автомобиль бизнесмена было установлено взрывное устройство. По задумке злоумышленников, оно должно было сработать в момент, когда жертва воспользуется машиной. Однако при взрыве пострадал другой человек, передает Kazakhstan Today.

"Бизнесмен при взрыве не пострадал - он отдал ключи от автомобиля своему помощнику. Когда мужчина подошел к машине, то заметил торчащую из-под нее проволоку. Недолго думая, потянул ее, после чего и прогремел взрыв", - сообщается в сюжете Первого канала "Евразия"

Помощнику бизнесмена удалось выжить. Медики диагностировали у него множественные осколочные ранения. Мужчина 1994 года сейчас находится в больнице, в отделении травматологии. Его жизни ничего не угрожает, но комментировать ситуацию он отказывается.

Сам бизнесмен, который, по мнению следствия, и был мишенью злоумышленников, сейчас дает показания в правоохранительных органах.

"В настоящее время по указанному факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное статьей "Покушение на убийство". Сейчас нами организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых", - прокомментировали в ДВД региона.

Просмотров: 4934