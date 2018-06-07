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В Алматинской области задержан подозреваемый в вымогательстве07.06.2018
Криминал  12:04

Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области задержан подозреваемый в вымогательстве, у него изъят пистолет Макарова, передает Kazakhstan Today.

"В Алматинской области задержан подозреваемый, находившийся в межгосударственном розыске по части 4 статьи 194 УК РК (Вымогательство), у которого изъят пистолет Макарова с 8 патронами к нему", - сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.


Кроме того, по его словам, минувшей ночью в РОВД Кербулакского района Алматинской области с заявлением обратился имам мечети с тем, что неизвестные из центральной мечети совершили кражу сейфа с денежными средствами в сумме 400 тыс. тенге и документами. Проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых.
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