Система Orphus

В Алматинском регионе задержаны члены двух противоборствующих вооруженных преступных групп

27.05.2020, 20:13 8155
Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - В Алматы и Алматинской области задержаны члены двух противоборствующих вооруженных преступных групп, которые причастны к особо тяжким преступлениям, передает Kazakhstan Today.
 

27 мая 2020 года КНБ совместно с МВД РК в результате проведенной спецоперации в Алматы и Алматинской области пресечена противоправная деятельность двух противоборствующих ОПГ. Участники преступных групп причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Уголовные правонарушения совершались с особой дерзостью и с применением огнестрельного оружия", - сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.

 
По данным ведомства, общая численность активных членов двух ОПГ достигает 30 человек. 
 

Среди них ранее судимые лица, отдельные из которых придерживаются так называемой "воровской" идеологии и поддерживают контакты с лидерами транснациональных преступных сообществ". В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты 11 единиц различных видов оружия, более 200 боеприпасов", - проинформировали в пресс-службе.

 
Задержанные водворены в изоляторы временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая