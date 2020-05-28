В Алматинском регионе задержаны члены двух противоборствующих вооруженных преступных групп

Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - В Алматы и Алматинской области задержаны члены двух противоборствующих вооруженных преступных групп, которые причастны к особо тяжким преступлениям, передает Kazakhstan Today.

27 мая 2020 года КНБ совместно с МВД РК в результате проведенной спецоперации в Алматы и Алматинской области пресечена противоправная деятельность двух противоборствующих ОПГ. Участники преступных групп причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Уголовные правонарушения совершались с особой дерзостью и с применением огнестрельного оружия", - сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.

По данным ведомства, общая численность активных членов двух ОПГ достигает 30 человек.

Среди них ранее судимые лица, отдельные из которых придерживаются так называемой "воровской" идеологии и поддерживают контакты с лидерами транснациональных преступных сообществ". В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты 11 единиц различных видов оружия, более 200 боеприпасов", - проинформировали в пресс-службе.

Задержанные водворены в изоляторы временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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