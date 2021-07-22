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В Алматинской области чиновника подозревают в получении взятки в сумме свыше $33 тыс.

21.07.2021 7804
В Алматинской области чиновника подозревают в получении взятки в сумме свыше $33 тыс.
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области и руководства подрядной организации по подозрению в совершении особо тяжких коррупционных преступлений, сообщили в ведомстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Руководитель управления подозревается в получении от руководства ТОО взятки в сумме 33 500 долларов США из ранее оговоренных 90 млн тенге в качестве "отката" из расчета 15% от суммы договора, составляющей 666 млн тенге, по строительству объекта на территории области, за признание ТОО победителем конкурса по государственному закупу работ и дальнейшее беспрепятственное принятия объемов выполненных работ на объекте, возводимого за счет средств, выделенных в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025", - проинформировали в Антикоррупционной службе.

 
Сообщается, что должностное лицо, учредитель и директор подрядной организации задержаны по подозрению в получении и даче взятки в особо крупном размере и водворены в изоляторы временного содержания Алматинской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
 
Расследование продолжается.
 
Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению.
 

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