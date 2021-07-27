Система Orphus

В Алматинской области глава департамента Комитета атомного и энергетического надзора подозревается в получении взятки

26.07.2021 6481
В Алматинской области глава департамента Комитета атомного и энергетического надзора подозревается в получении взятки
ФОТО: almaty.tv
АЛМАТЫ. 26 ИЮЛЯ - Антикоррупционной службой по Алматинской области изобличены должностные лица департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Алматинской области по подозрению в совершении тяжких коррупционных преступлений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Руководитель данного департамента подозревается в получении при посредничестве своего подчиненного, главного специалиста, взятки в значительном размере от работника Талгарского РЭС за выдачу положительного заключения по результатам проверки в области электроэнергетики в данном учреждений. Указанные лица по фактам получения и дачи взятки, а также посредничества в этом задержанию не подвергались в связи с полным признанием своей вины", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 
Расследование продолжается. 
 
Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьи 201 УПК не подлежат разглашению.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая