В Алматинской области глава департамента Комитета атомного и энергетического надзора подозревается в получении взятки

ФОТО: almaty.tv

АЛМАТЫ. 26 ИЮЛЯ - Антикоррупционной службой по Алматинской области изобличены должностные лица департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Алматинской области по подозрению в совершении тяжких коррупционных преступлений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Руководитель данного департамента подозревается в получении при посредничестве своего подчиненного, главного специалиста, взятки в значительном размере от работника Талгарского РЭС за выдачу положительного заключения по результатам проверки в области электроэнергетики в данном учреждений. Указанные лица по фактам получения и дачи взятки, а также посредничества в этом задержанию не подвергались в связи с полным признанием своей вины", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Расследование продолжается.

Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьи 201 УПК не подлежат разглашению.

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