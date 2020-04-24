В Алматинской области около 20 человек устроили вечеринку с арсеналом оружия

Талдыкорган. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области 19 человек намеревались отпраздновать день рождения, прихватив с собой арсенал оружия, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками криминальной полиции Алматинской области получена оперативная информация о том, что в Аксуском районе собирается группа лиц, которые, возможно, имеют при себе огнестрельные оружия, сообщает Polisia.kz

Следственно-оперативная группа и сотрудники спецподразделения полиции выехали на место. Принятыми мерами в местности Малый Шымбулак, расположенной на окраине села Капал, задержаны 19 человек, приехавшие на 5 автомашинах. Указанные лица собрались для празднования дня рождения одного из фигурантов.

При осмотре автомашин марки "Тойота-Камри-50" и "Лексус-330", принадлежащих жителям областного центра, изъяты 4 травматических пистолета, 1 обрез и 43 патрона.

Начато досудебное расследование по фактам незаконного хранения оружия и боеприпасов. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. В отношении 19 лиц за нарушение режима карантина в период чрезвычайного положения составлены административные протоколы, материалы находятся на рассмотрении суда по месту жительства задержанных. Четверо задержанных, у которых изъято огнестрельное оружие, водворены в ИВС.

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