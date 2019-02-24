В Алматинской области пакет с новорожденным обнаружили на заборе частного дома

Талдыкорган. 19 февраля. Kazakhstan Today - Жительница поселка Тургень в Алматинской области обнаружила на заборе собственного дома пакет, внутри которого лежал новорожденный ребенок, завернутый в легкий платок, передает Kazakhstan Today.

Местная жительница Сауле Дуйсенова вышла во двор и обнаружила на заборе своего дома броский красный пакет. Из него доносился еле слышный писк. Женщина решила, что в целлофане находится котенок или щенок, сообщает "Первый канал Евразия"

"Занесла домой, поставила и начала открывать. И оттуда - рука ребенка. Я испугалась, начала дальше открывать. Шарф был весь в крови, потому что ребенок новорожденный", - рассказала женщина.

Подкидышем оказалась новорожденная девочка. При ней не было ни записки, ни документов. Ребенок был укутан в тонкий летний платок. Женщина сразу же вызвала скорую. Фельдшер перерезал пуповину и отвез ребенка в районный роддом.

По словам медиков, если бы девочка пробыла на холоде еще несколько минут, ее бы могли уже не спасти.

"Ребенок был переохлажденный, гипотермия тяжелой степени, температура 32. Конечно, была синюшность носогубных треугольников. Ребенок мог погибнуть от переохлаждения", - рассказал фельдшер скорой помощи Айбек Ширинов.

В районном родильном доме города Иссыка, куда доставили малышку, ее осмотрели и поместили в реанимацию. Помимо переохлаждения, у девочки обнаружили врожденные инфекции. Сейчас она получает комплексное лечение.

"В отделение реанимации новорожденных поступил ребенок с весом 2500, ростом 49 сантиметров. Ребенок был сразу переведен к нам в отделение, был согрет, создан лечебно-охранительный режим, температура поднялась до нормы. Сейчас состояние ближе к удовлетворительному", - сообщила врач-педиатр Есикского родильного дома Айнаш Исмаилова.

Медики дают положительные прогнозы, а мать-кукушку, между тем, разыскивают правоохранительные органы.

"Сотрудниками полиции организованы оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери найденного ребенка. По указанному факту также проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 119 Уголовного законодательства Казахстана (Оставление в опасности)", - сообщил официальный представитель департамента полиции Алматинской области Ернар Сайдильдин.

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