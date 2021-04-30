ТАЛДЫКОРГАН. 29 АПРЕЛЯ - В Алматинской области полицейский выстрелил в коллегу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

27 апреля, около полуночи, в Райымбекском районе на почве личных неприязненных отношений имел место конфликт между двумя сотрудниками районной полиции. В результате один из них - участковый инспектор - с огнестрельным ранением бедра из табельного оружия доставлен в больницу села Нарынкол", - сообщил на своей странице в Facebook начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.

Начальник департамента выехал на место происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По данному факту УСБ начато досудебное расследование по статье 24 часть 3, статье 99 часть 1 УК РК (Покушение на убийство).

Кроме того, за упущения в оперативно-служебной деятельности и ослабление контроля за личным составом мной освобожден от занимаемой должности первый заместитель районного отдела полиции, курирующий именно деятельность наружных служб. Уволены по отрицательным мотивам сотрудники, находившиеся рядом в период конфликта коллег, а также к строгой дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц", - отметил Серик Кудебаев.

По его информации, в настоящее время состояние пострадавшего удовлетворительное.

Руководство департамента полиции Алматинской области примет исчерпывающие меры по соблюдению законности и дисциплины в собственных рядах. Каждому нарушению будет дана принципиальная оценка вплоть до увольнения из органов внутренних дел. Выяснения личных отношений на службе недопустимы", - заключил глава ведомства.

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