В Алматинской области произошло хищение средств, выделенных на ремонт дорог

Талдыкорган. 18 сентября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ "Отдел автомобильных дорог и пассажирского транспорта города Капшагая" по подозрению в хищении денежных средств, передает Kazakhstan Today

Должностные лица подозревается в подписании акта выполненных работ и перечислении денежных средств за фактически не выполненные объемы работ по заключенному договору с ТОО по текущему ремонту дорожного покрытия улиц Заречного сельского округа, выделенных в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости - 2020".

По данным Агентства РК по противодействию коррупции, в результате данного преступления государству нанесен ущерб в размере более 14 млн тенге.

Расследование продолжается.

Другие сведения в интересах следствия не подлежат разглашению.

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