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В Алматинской области руководство скорой подозревают в хищении

04.09.2020, 18:57 5509
В Алматинской области руководство скорой подозревают в хищении
Талдыкорган. 4 сентября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении директора ГКП на ПХВ "Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи" управления здравоохранения Алматинской области, а также его заместителя по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщила Антикоррупционная служба, они подозревается в хищении путем подписания акта выполненных работ по заключенному договору за оказание услуг по ремонту специальной автомобильной техники бюджетных средств на общую сумму 3 024 930 тенге, выделенных по государственной программе "Денсаулык" в рамках антикризисных мер на борьбу с пандемией коронавируса.
 
23 августа в отношении директора ГКП и его заместителя санкционирована мера пресечения "содержание под стражей". Расследование продолжается.
 

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