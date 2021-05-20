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В Алматинской области сельчанин украл 25 знаков дорожной разметки

19.05.2021 8776
В Алматинской области сельчанин украл 25 знаков дорожной разметки
Фото Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 19 МАЯ -17 мая, в 02.00, патрульный экипаж роты патрульной полиции Талгарского РУП заметил подозрительную автомашину ВАЗ-2101 в селе Панфилово. За рулем авто находился 32-летний местный житель, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При осмотре салона на заднем сиденье полицейские изъяли 25 метровых знаков дорожной разметки черно-белого цвета с наклеенными светоотражателями в виде металлических столбиков треугольной формы, сообщает Polisia.kz.
 
Подозреваемый похитил их с автодороги вдоль Большого Алматинского канала у поселка Туздыбастау для сдачи на металлолом. Стоимость одного столбика составляет 4 тысячи 800 тенге. Ущерб, нанесенный кражей, составил 120 тысяч тенге. 
 

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