В Алматинской области сельчанин украл 25 знаков дорожной разметки

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ТАЛДЫКОРГАН. 19 МАЯ -17 мая, в 02.00, патрульный экипаж роты патрульной полиции Талгарского РУП заметил подозрительную автомашину ВАЗ-2101 в селе Панфилово. За рулем авто находился 32-летний местный житель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При осмотре салона на заднем сиденье полицейские изъяли 25 метровых знаков дорожной разметки черно-белого цвета с наклеенными светоотражателями в виде металлических столбиков треугольной формы, сообщает Polisia.kz

Подозреваемый похитил их с автодороги вдоль Большого Алматинского канала у поселка Туздыбастау для сдачи на металлолом. Стоимость одного столбика составляет 4 тысячи 800 тенге. Ущерб, нанесенный кражей, составил 120 тысяч тенге.

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