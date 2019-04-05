Талдыкорган. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области семейный дебошир ранил полицейского ножом в шею, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы областного департамента полиции, вчера ночью в Карасайском районе из села Елтай полицейским поступило сообщение о разбушевавшемся семейном дебошире.

Прибывшие по вызову двое местных участковых задержали находившегося в алкогольном опьянении 53-летнего мужчину. Уже находясь в спецавтомашине, задержанный со спрятанным в рукаве ножом напал на сотрудников, ранив одного из них в шею", - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что, несмотря на агрессивность, дебошира удалось обезоружить и доставить в районную полицию.

Резаная рана на шее участкового инспектора оказалась легкой, и после врачебного осмотра и медицинской помощи полицейский продолжил службу.

Дебошира поместили под стражу в изолятор временного содержания Карасайской районной полиции. Изъятый нож приобщен к материалам расследования в качестве вещественного доказательства. Помимо наказания за административное правонарушение, задержанный также будет привлечен к уголовной ответственности за нападение на полицейского, уточнили в пресс-службе.

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