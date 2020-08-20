В Алматинской области у браконьеров изъяли электроудочки и 100 килограммов рыбы

Талдыкорган. 19 августа. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области задержали жителей Туркестанской области, подозреваемых в браконьерстве, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в автомобилях ВАЗ и Ford было обнаружено и изъято около 100 килограммов рыбы и запрещенных законом электрических удочек, источников питания, а также надувных лодок.

Сотрудники правоохранительных органов Панфиловского района совместно с другими природоохранными ведомствами раскрыли дело о браконьерах, совершивших нападение на природные ресурсы в ходе спецоперации, и возбудили уголовное дело по пункту 3 статьи 335 УК РК.

Электроудочки у подозреваемых конфискованы, а их транспортные средства водворены на стоянку", - рассказал начальник ОП Панфиловского района Руслан Керимкулов.

По данным полиции, подозреваемые оказались жителями Туркестанской области. Конфискованная рыба передается в соответствующие приемные пункты, выручка идет в доход государству. Размер материального ущерба, нанесенного браконьерами, уточняется.

8 августа в Мангистау полиция задержала браконьеров с 63 килограммами осетровых.

10 августа в Актюбинской области задержали группу браконьеров, промышлявшую отстрелом сайги и продажей сайгачьих рогов.

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