В Мангистау полиция задержала браконьеров с 63 килограммами осетровых

Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области

Актау. 10 августа. Kazakhstan Today - Полицейские задержали автомобиль с 30 тушами осетровых в районе Аксу государственного природного заказника местного значения "Адамтас" на территории Каракиянского района в Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

Рейдовые мероприятия проходили 8 августа в районе Аксу государственного природного заказника местного значения "Адамтас" на территории Каракиянского района. В них были задействованы специалисты управления природных ресурсов и регулирования природопользования, сотрудники Каракиянского районного отдела полиции и областной природоохранной полиции, сообщает портал Lada.kz

В 15.20 полиция остановила УАЗ "Хантер", но водитель не отреагировал на требование об остановке и продолжил путь. В результате погони транспортное средство было остановлено. Задержаны два браконьера. При досмотре автомобиля обнаружено 30 туш ценной рыбы осетровой породы, которая занесена в Красную книгу. Её общий вес составил 63 килограмма, - рассказал директор КГУ "Государственный региональный природный парк" Кызылсай" Омар Сарсенгазиев.

На территории особо охраняемого заказника обитают редкие виды рыб.

Отмечается, что это не первый случай, когда пресечена деятельность браконьеров. Полицейские уже приступили к досудебному расследованию.

Напомним, за незаконную ловлю рыбы осетровых пород, занесенную в Красную книгу, предусмотрена уголовная ответственность.

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