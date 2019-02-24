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В Алматинской области в результате ссоры у магазина двое мужчин получили ножевые ранения, один скончался

12.02.2019, 17:46 12907
В Алматинской области в результате ссоры у магазина двое мужчин получили ножевые ранения, один скончался
Текели. 12 февраля. Kazakhstan Today - В городе Текели Алматинской области отец и сын получили ножевые ранения в результате ссоры с мужчиной возле магазина, передает Kazakhstan Today.
 
Инцидент произошел 8 февраля. В больницу с ножевыми ранениями доставили 53-летнего мужчину и его 27-летнего сына. Позже старший из пострадавших скончался. 
 
Как выяснилось, у одного из местных магазинов у отца и сына произошел конфликт с неизвестным мужчиной. В пылу ссоры оба получили ножевые ранения. 
 

Подозреваемый в преступлении уже установлен и задержан. Досудебное расследование по факту проводится согласно статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". В ходе расследования будут установлены все обстоятельства этого преступления. Подозреваемый мужчина помещен сейчас под стражу в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

 
Сына погибшего мужчины после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение, уточнили в ведомстве.
 

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