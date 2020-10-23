В Алматинской области задержали лесника за незаконную охоту на барсуков

Талдыкорган. 22 октября. Kazakhstan Today - 21 октября, около 22.00, в горах Шоладир Карасайского района природоохранные полицейские, совместно с представителями общественности задержали жителя Каскелена, который при помощи двух охотничьих собак и специального приспособления в форме узких вил с боковыми зацепами, охотился на барсуков, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , при осмотре принадлежащей ему автомашины "Нива", полицейские обнаружили двух убитых барсуков, двух собак со следами крови и укусов на мордах, а также браконьерские вилы.

Задержанный оказался лесником Алматинской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, и по роду службы сам обязан бороться с браконьерством.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 4 статьи 337 УК РК. В отношении подозреваемого, на период досудебного расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

18 октября в Акмолинской области у браконьеров изъяли четыре туши косули.

14 октября в Жамбылской области браконьеры убили индийского дикобраза, находящегося под угрозой исчезновения.

27 сентября в Актюбинской области у браконьера изъяли рога сайгака.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства