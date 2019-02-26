В Алматинской области задержали преступную группу, совершившую серию вооруженных разбойных нападений на магазины

Талдыкорган. 25 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области полицейские задержали преступную группу, совершившую серию вооруженных разбойных нападений на сельские магазины, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, преступная группа из четырех человек действовала с января этого года на территории Карасайского района. У задержанных изъято огнестрельное оружие, маски и используемое в спецподразделениях обмундирование без отличительных знаков.

"Подозреваемым лицам доказана причастность к совершению семи фактов разбоев. Нападения осуществлялись в вечернее время на мелкие поселковые магазины, откуда забиралась денежная дневная выручка. Предварительный ущерб потерпевших составил около 500 тысяч тенге. Сейчас изъятый у задержанных обрез гладкоствольного ружья, а также верхняя одежда приобщены к материалам досудебного расследования в качестве вещественных доказательств. В отношении двух подозреваемых районный суд на время расследования санкционировал арест с водворением под стражу в изолятор временного содержания" - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

В полиции отметили, что в ходе досудебного расследования задержанных проверят на причастность к другим преступлениям, имевшим место на территории региона. Изъятое огнестрельное оружие направлено на экспертизу.

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