В Алматинской области задержали серийную мошенницу

ТАЛДЫКОРГАН. 24 ДЕКАБРЯ - Серийную мошенницу задержали в Алматинской области. Общий размер материального ущерба, нанесенного потерпевшим, составил около 400 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, в дежурную часть ОП города Капшагай с письменным заявлением обратилась 36-летняя гражданка с просьбой принять законные меры в отношении малознакомой женщины, которая путем обмана завладела денежными средствами в сумме 140 тысяч тенге.
В ходе грамотно организованных оперативно-профилактических мероприятии сотрудниками криминальной полиции ОП города Капшагая была задержана 29-летняя гражданка М. Подозреваемая в виду неопровержимых доказательств признала свою вину и сообщила о других фактах мошеннических действии с ее стороны в отношении еще четырех лиц", - резюмировал заместитель начальника ОП города Капшагая Исмаил Ахмедов.
Подозреваемая под предлогом продажи угля путем обмана и злоупотребления доверием завладевала денежными средствами. Общий размер материального ущерба, нанесенного потерпевшим, составил около 400 тысяч тенге.
В отношении задержанной начато досудебное расследование по пункту 3 части 2 и пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество). На сегодня полицейскими ведутся работы по установлению причастности подозреваемой к другим аналогичным преступлениям. Иная информация в соответствии статье 201 УПК РК (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования) не подлежит разглашению", - отметил Исмаил Ахмедов.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области задержана серийная мошенница, которая обманывала граждан через мессенджер.