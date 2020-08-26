В Алматинской области задержан подозреваемый в убийстве 21-летней девушки

Талдыкорган. 25 августа. Kazakhstan Today - В селе Орнек Енбекшиказахского района Алматинской области задержан подозреваемый в убийстве 21-летней девушки, передает Kazakhstan Today.

21 августа, около 16 часов, в поле за поселком Орнек Енбекшиказахского района с признаками насильственной смерти было найдено тело 21-летней девушки, сообщает телеканал "Хабар 24"

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

В результате принятых оперативно-розыскных мероприятий в течение двух суток убийство было раскрыто. По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний житель указанного села. Подозреваемый в прошлом имеющий судимость за грабеж, ныне нигде не работающий гражданин, дал признательные показания и подробно описал обстоятельства преступления", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Данияр Мендебаев.

Со слов задержанного, 20 августа, около 12 часов, он беспричинно напал на девушку, после чего задушил ее и, чтобы избавиться от следов, поджег тело.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания в соответствии со статьей 128 УПК РК", - добавили в полиции.

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