В Алматинской области задержан водитель, подозреваемый в совершении ДТП с тремя погибшими (ВИДЕО)

Талдыкорган. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области задержан водитель, подозреваемый в том, что, будучи в нетрезвом состоянии, совершил ДТП с тремя погибшими, передает Kazakhstan Today.

В Панфиловском районе, близ села Ушарал, 25 марта произошло столкновение автомашин "Ауди-100" и "Тойота-Камри". В дорожной аварии погибли три человека, еще троих доставили с различными травмами в больницу города Жаркента, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

По предварительной версии, ДТП допущено по вине 26-летнего водителя "Ауди-100", который также с травмами поступил в больницу. Буквально вчера, после того, как подозреваемый был выписан из больницы, принято решение о его помещении под стражу", - уточнили в ведомстве.

В полиции также проинформировали, что при совершении ДТП подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомашина изъята и водворена на спецстоянку. Назначены экспертизы.

По информации пресс-службы, в регионе с начала года наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий на 36,2%. За управление автотранспортом в нетрезвом состоянии к ответственности привлечено 500 водителей. Наиболее частыми нарушениями являются превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения и пересечение дороги пешеходами в неустановленных местах.

Дисциплина водителей по соблюдению правил дорожного движения оставляет желать лучшего. Только за прошлую неделю на дорогах области в 17 ДТП погибло 12 человек.

Полиция призывает водителей к осторожности на автодорогах, законопослушности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.





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