В Алматы 20-летний парень ограбил пожилую женщину

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, рано утром на пересечении улиц Маркова и Тимирязева, применив насилие, неопасное для жизни и здоровья, парень похитил у прохожей личное имущество.
Преступный план в голове выпившего молодого человека созрел мгновенно. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подбежал к жертве, нанес удар в область плеча. Когда женщина упала, он продолжил наносить ей удары, а после вырвал из рук сумку с деньгами и сотовым телефоном и скрылся бегством. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию - и правильно сделала. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в тот же день подозреваемый был задержан. Он сознался в грабеже", - рассказал начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района полковник полиции Галым Касымбаев.
Касымбаев отметил, что в данный момент личность задержанного проверяется на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям по городу Алматы в целом. Уголовное дело расследуется по пункту 1 части 2 статьи 191 УК РК (Грабеж).
Ранее сообщалось, что преступник ограбил 11-летнего ребенка в Нур-Султане.