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Преступник ограбил 11-летнего ребенка в Нур-Султане

24.11.2021, 09:07 31753
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Грабитель, отбиравший телефоны у подростков, задержан в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в подъезде дома по улице Сыганак пытался открыто похитить сотовый телефон у несовершеннолетней и скрылся. На задержание грабителя был ориентирован личный состав. Сотрудниками ДП Нур-Султана была составлена ориентировка с описанием примет подозреваемого. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома по улице Сауран по приметам был задержан подозреваемый, сообщает Polisia.kz
 
В ходе проверки установлено, что 27-летний задержанный причастен еще к двум грабежам на территории столицы, которые он совершил сутками ранее. 
 

Находясь в лифте дома по улице Сауран, он открыто похитил сотовый телефон Samsung у несовершеннолетней. Затем, находясь во дворе дома по этой же улице, похитил телефон Samsung у 11-летнего ребенка. Похищенное грабитель успел сбыть", - проинформировали в полиции. 

 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК. Задержанный водворен в ИВС. 
 

За 10 месяцев на территории столицы совершено 185 грабежей, в том числе в отношении несовершеннолетних шесть грабежей", - отметил начальник Управления криминальной полиции ДП города Нур-Султана Дмитрий Демидов.


 

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В Шымкенте молодую девушку зарезали на съемной квартире

25.11.2021, 17:24 12151
В Шымкенте молодую девушку зарезали на съемной квартире
Фото: sonkukabarlar.kg
ШЫМКЕНТ. 25 НОЯБРЯ - В Шымкенте на съемной квартире обнаружено тело молодой женщины. Мертвую девушку нашла хозяйка квартиры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает otyrar.kz, 25 ноября, в 01.30, в съемной квартире, расположенной по адресу: Республика, 16, обнаружено тело девушки 20-25 лет с ножевыми ранениями. Она скончалась на месте происшествия.
 
Хозяйка квартиры сообщила, что потерпевшая сняла жилье на 3 дня. По одной из версии, на эту съемную квартиру девушка приехала с парнем и, возможно, между ними произошел конфликт.
 
Два первых дня девушка еще выходила на связь с хозяйкой квартиры и ничего подозрительного в ее голосе не было. 
 

Хозяйка забила тревогу, когда девушка на третий день перестала отвечать на звонки. Запасным ключом женщина открыла дверь и была шокирована увиденным. В зале лежал окровавленный труп девушки. Приехавшая бригада медиков констатировала, что тело пролежало в квартире около суток".

 
Ведется поиск возможных подозреваемых и свидетелей. Детали происшествия полицейские пока не сообщают.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы жестоко убили девушку.
 

В Жамбылской области мать незаконно отдала ребенка в другую семью

25.11.2021, 17:03 12826
В Жамбылской области мать незаконно отдала ребенка в другую семью
Фото: krivoe-zerkalo.ru
ТАРАЗ. 25 НОЯБРЯ - В Жамбылской области 22-летняя девушка незаконно отдала своего ребенка в другую семью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, сотрудниками полиции Жамбылской области задержана 22-летняя местная жительница, которая, родив ребенка в 2018 году, незаконно отдала его третьему лицу на воспитание в другую семью. Девушка дала признательные показания.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними). 
 
 

Более миллиарда тенге похитили у глав крестьянских хозяйств в Костанайской области

25.11.2021, 16:56 18523
Более миллиарда тенге похитили у глав крестьянских хозяйств в Костанайской области
Фото: Кадр из видео АФМ РК
КОСТАНАЙ. 25 НОЯБРЯ - В Костанайской области пресечен факт хищения более 1 млрд тенге у глав крестьянских хозяйств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере сельского хозяйства на днях завершил департамент АФМ Костанайской области. 
 

Гражданин Н. Тлеубаев с С. Сулейменовым и А. Шамшадиновым разработал схему хищения денежных средств, полученных за реализацию пшеницы и ячменя более 70 главам крестьянских хозяйств Аркалыкского региона. Н. Тлеубаев от имени ТОО "Зерновой пул Казахстана-К" заключил договоры с КХ на приобретение более 21 тыс. тонн пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 млрд тенге на условиях отсрочки. Фактически завладев зерном, Н. Тлеубаев создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности ТОО "Зерновой пул Казахстана-К". Затем легализовал денежные средства за пределами РК, ввел их в оборотный капитал принадлежащего ему предприятия "GrainExport-NS", - сообщает АФМ. 

 
Злоумышленники осуждены к 5 годаи и 5,5 года лишения свободы.


 

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