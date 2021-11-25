Преступник ограбил 11-летнего ребенка в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Грабитель, отбиравший телефоны у подростков, задержан в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в подъезде дома по улице Сыганак пытался открыто похитить сотовый телефон у несовершеннолетней и скрылся. На задержание грабителя был ориентирован личный состав. Сотрудниками ДП Нур-Султана была составлена ориентировка с описанием примет подозреваемого. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома по улице Сауран по приметам был задержан подозреваемый, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки установлено, что 27-летний задержанный причастен еще к двум грабежам на территории столицы, которые он совершил сутками ранее.
Находясь в лифте дома по улице Сауран, он открыто похитил сотовый телефон Samsung у несовершеннолетней. Затем, находясь во дворе дома по этой же улице, похитил телефон Samsung у 11-летнего ребенка. Похищенное грабитель успел сбыть", - проинформировали в полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК. Задержанный водворен в ИВС.
За 10 месяцев на территории столицы совершено 185 грабежей, в том числе в отношении несовершеннолетних шесть грабежей", - отметил начальник Управления криминальной полиции ДП города Нур-Султана Дмитрий Демидов.