В Алматы двое казахстанцев осуждены на 5 лет по делу о мошенничестве через SIM-box

Фото: Polisia.kz

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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр внутренних дел РК Ержан Саденов сообщил о количестве "трудных" подростков в Казахстане и указал на необходимость обеспечения их социальной поддержкой, передает корреспондент агентства.





На учете полиции находится около 5 тысяч подростков, относящихся к категории "трудных". В то же время лишь 3 тысячи из них охвачены секциями, досуговыми и коррекционными программами. Акиматам необходимо обеспечить полный охват несовершеннолетних соответствующими мерами социальной поддержки", - выступил глава МВД.





По его словам, в центры адаптации помещено 900 безнадзорных подростков. Пресечено 26 тысячи административных правонарушений, в том числе 3 тысячи за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Поставлено на учет 954 несовершеннолетних и 815 родителей, не занимающихся воспитанием детей. Заблокировано более 4 тысяч опасных интернет-контентов.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.





В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.



