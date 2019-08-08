Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - В Алматы грабители ранили ножом менеджера фармацевтической компании, передает Kazakhstan Today.

В ходе разбойного нападения злоумышленники похитили сумку, в которой находились 500 тыс. тенге, сотовый телефон и портмоне, пишет inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Работник фирмы оказал нападавшим сопротивление, в результате чего он получил ножевое ранение. Злоумышленники связали своей жертве руки телефонным кабелем и оставили умирать", - рассказал заместитель начальника управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Абзал Турганалы.

Потерпевший был госпитализирован с колото-резаным ранением левого бедра и непроникающим колото-резаным ранением в поясничной области.

Полицейские тем временем вычислили такси, на котором передвигались грабители. Оба нападавших уже задержаны.

Ими являются уроженцы Алматинской и Жамбылской области, 1990 и 1997 года рождения. В ходе досудебного расследования будут установлены обстоятельства совершенного злоумышленниками преступления", - уточнил подполковник Турганалы.

Следствие проверит их причастность и к другим противоправным действиям.

Напомним, в сентябре прошлого года на станции Отар в Жамбылской области группа из 4 человек совершила нападение на курьера обменного пункта и завладела деньгами в сумме более 100 тыс. долларов США, 4 млн российских рублей и 23 тыс. евро. Позже каждый из них получил по 7 лет 1 месяцу лишения свободы.

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