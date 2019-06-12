Грабитель с ножом унес 10 млн тенге из пункта обмены валюты в Нур-Султане

Уроженец Уральска, проиграв на ставках в букмекерской конторе крупную сумму, совершил разбойное нападение на обменный пункт. Угрожая ножом кассиру, мужчина забрал из кассы 10 млн тенге в различной валюте и скрылся в неизвестном направлении", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
В полиции отметили, что по горячим следам установлена личность подозреваемого, которого задержали в течение суток. Украденные деньги он не успел потратить.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства (нож и деньги) изъяты. Проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК (Разбой), проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.
Граждан, пострадавших от противоправных действий данного гражданина, просят обратиться в департамент полиции Нур-Султана по адресу: улица Бейбітшілік, 19, или позвонить по телефонам: 71-61-51; 71-63-16, 102.
Напомним, в Туркестанской области задержали подозреваемого в убийстве двух инкассаторов и похищении у них 7,5 млн тенге. В Сатпаеве сотрудницу АЗС забили топором во время разбойного нападения. Преступная группа воровала платёжные терминалы в Алматинской области.
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