Караганда. 7 июня. Kazakhstan Today - В Сатпаеве сотрудницу АЗС забили топором во время разбойного нападения, передает Kazakhstan Today.

16 мая в Сатпаеве на одной из автозаправочных станций с признаками насильственной смерти обнаружено тело 37-летней жительницы Жезказгана. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 99 (Убийство) и пункту 1 части 3 статьи 192 (Разбой) УК РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

На раскрытие преступления был ориентирован весь личный состав ОВД области. Сформирована специальная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников отдела и департамента полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятии установлен и задержан 32-летний житель Сатпаева, который признался в том, что с целью завладеть деньгами в ночь на 16 мая, заранее взяв с собой топор, придя на АЗС, под предлогом заправить газовый баллон выманил потерпевшую открыть дверь", - рассказали в пресс-службе.

По информации полиции, после этого он убил женщину, несколько раз ударив по голове топором. Затем преступник забрал из кассы АЗС выручку в сумме 20 тыс. тенге и скрылся с места преступления.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

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