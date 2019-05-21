Преступная группа воровала платёжные терминалы в Алматинской области

Талдыкорган. 20 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской области полиция задержала преступную группу, промышлявшую кражами и грабежами, передает Kazakhstan Today.

Преступная группа состояла из пятерых ранее судимых молодых мужчин. Им инкриминируется 9 эпизодов преступлений, совершенных с марта по май в Талгарском и Енбекшиказахском районах области.

В состав группы входили молодые ребята, старшему из которых 28 лет, младшему 21 год. Все являются жителями Талгарского района. Во всех случаях подозреваемые совершали кражи платежных терминалов. Несколько фактов попали под камеры видеоналюдения. В одном из случаев охранник дал отпор ворвавшимся грабителям. Два терминала, брошенных на пустырях в раскуроченном виде, уже обнаружены и приобщены к материалам расследования в качестве вещественных доказательств. Причиненный потерпевшим ущерб пока подсчитывается", - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что сейчас задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям.

Все пятеро подозреваемых помещены под стражу в изолятор временного содержания. Досудебное расследование находится в производстве сотрудников Талгарской районной полиции", - отметили в полиции.





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