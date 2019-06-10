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В Туркестанской области задержали подозреваемого в убийстве двух инкассаторов

09.06.2019, 15:57 28999
Туркестан. 9 июня. Kazakhstan Today - В Туркестанской области задержали подозреваемого в убийстве двух инкассаторов и похищении у них 7.5 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 

Вечером 7 июня 2019 года, примерно в 18.16, в дежурную часть Арысского РОП поступило сообщение из отделения почты о том, что двое инкассаторов выехали на служебной автомашине по маршруту в поселок Задарья, затем заехали в поселок Монтайтас, вышли на связь с почтой и сообщили, что направляются в поселок Кожатогай. После чего пропали бесследно и на связь уже после 12 часов не выходили", - сообщил на брифинге начальник департамента полиции по Туркестанской области Кайрат Дальбеков.

 
По его информации, в машине находилось свыше 7,5 млн тенге, предназначенных на выплату пенсий и пособий сельчан, пишет Otyrar.kz.
 
После поступления сообщения об исчезновении инкассаторов была создана специальная следственно-оперативная группу из числа опытных сотрудников департамента полиции и Арысского районного отдела полиции. Были проверены выезды из района, камеры видеонаблюдения, проведены опросы свидетелей и другие оперативные мероприятия.
 
В результате в тот же день, после 20.00 брошенная автомашина была обнаружена в 3 километрах от Арыси. В салоне автомашины криминалисты обнаружили следы крови. Тела инкассаторов с огнестрельными ранениями в голову обнаружили на следующее утро в 35 километрах от районного центра, в поле.
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Им оказался местный житель, 1981 года рождения, коллега двух убитых инкассаторов. У задержанного изъяли охотничье ружье и похищенные деньги. Он дал признательные показания, что, находясь в отпуске, напросился по дороге доехать вместе с ними, а затем застрелил их и скрылся с деньгами", - рассказал Кайрат Дальбеков.

 
Следствие ведется по двум статьям УК РК: 99 (Убийство) и 192 (Разбой). Задержанный арестован.
 
Напомним, в городе Сатпаеве сотрудницу АЗС забили топором во время разбойного нападения. В столице сотрудники полиции задержали преступную группу, подозреваемую в разбойном нападении на ТОО. Трех жителей Аксая осудили за убийство двух предпринимателей.
 

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