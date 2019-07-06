Совершившие вооруженное нападение на курьера обменного пункта жители Алматинской области приговорены к длительному сроку лишения свободы

Алматы. 5 июля. Kazakhstan Today - К длительному сроку лишения свободы приговорены жители Алматинской области, совершившие разбойное нападение на курьера обменного пункта на станции Отар в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

"Департаментом полиции на транспорте в декабре прошлого года досудебное расследование в отношении организованной преступной группы было завершено. По приговору Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы все преступники приговорены к 7 годам 1 месяцу лишения свободы каждый", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Напомним, в сентябре прошлого года на станции Отар в Жамбылской области группа из 4 человек совершила нападение на курьера обменного пункта и завладела деньгами в сумме более 100 тыс. долларов США, 4 млн российских рублей и 23 тыс. евро.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками транспортной полиции подозреваемые были установлены и задержаны. Все они жители Алматинской области, 36-40 лет. При задержании у них было изъято огнестрельное оружие, а также легковой автомобиль, использованный при совершении разбоя. Также в ходе расследования изъята часть похищенных денег.

Подозреваемые дали признательные показания.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследованияпо пункту 2 части 4 статьи 192 УК РК (Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

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