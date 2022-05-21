Фото: Depositphotos

АЛМАТЫ. 20 МАЯ - В Алматы изъята крупная партия наркотиков. Об этом сообщил замначальника департамента полиции (ДП) Алматы Руслан Абдрахманов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, наркотиками торговали двое местных жителей.

Основной фигурант был задержан в ходе спецоперации на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Момышулы. В его автомашине марки "Мицубиси" были обнаружены два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом зеленого цвета", - проинформировал Руслан Абдрахманов.

Как позже установила судебно-химическая экспертиза, это был гашиш весом 227 граммов.

Далее нить расследования привела нас к 40-летнему жителю Алматинской области. Он тоже ключевая фигура в этой наркоцепочке. По месту задержания этого фигуранта в ходе санкционированного обыска обнаружено и изъято 26 свертков с гашишем, а это свыше 7 килограммов, весы и три миллиона тенге", - уточнил замначальника ДП.

В настоящее время полиция устанавливает канал поставки наркотиков в Алматы, его других участников и круг постоянных "клиентов" задержанных.

Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в департаменте полиции города Алматы.