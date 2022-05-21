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В Алматы изъята крупная партия наркотиков

20.05.2022, 08:43 26221
В Алматы изъята крупная партия наркотиков
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 20 МАЯ - В Алматы изъята крупная партия наркотиков. Об этом сообщил замначальника департамента полиции (ДП) Алматы Руслан Абдрахманов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, наркотиками торговали двое местных жителей. 
 

Основной фигурант был задержан в ходе спецоперации на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Момышулы. В его автомашине марки "Мицубиси" были обнаружены два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом зеленого цвета", - проинформировал Руслан Абдрахманов. 

 
Как позже установила судебно-химическая экспертиза, это был гашиш весом 227 граммов.
 

Далее нить расследования привела нас к 40-летнему жителю Алматинской области. Он тоже ключевая фигура в этой наркоцепочке. По месту задержания этого фигуранта в ходе санкционированного обыска обнаружено и изъято 26 свертков с гашишем, а это свыше 7 килограммов, весы и три миллиона тенге", - уточнил замначальника ДП. 

 
В настоящее время полиция устанавливает канал поставки наркотиков в Алматы, его других участников и круг постоянных "клиентов" задержанных.
 
Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в департаменте полиции города Алматы.
 

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Требовал участок на побережье Каспия: лжесотрудника Антикора задержали в Актау

21.05.2022, 15:55 3446
АКТАУ. 21 МАЯ - Агентство по противодействию коррупции задержало мошенника, который, представившись сотрудником антикоррупционной службы, требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок для размещения коммерческих объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задержанного зовут Нурбол Каримов, ему 25 лет, сообщили в Антикоре. 
 
Противоправные деяния Каримова были своевременно пресечены. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Актау. 
 
В ведомстве отметили, что подозреваемый мог совершать аналогичные преступления и ранее.
 

Лжесотрудники банка с 9 миллионами тенге задержаны в Карагандинской области

21.05.2022, 11:10 5201
Лжесотрудники банка с 9 миллионами тенге задержаны в Карагандинской области
Фото: depositphotos.com
КАРАГАНДА. 21 МАЯ - В Карагандинской области в результате совместной спецоперации полицейских и сотрудников службы безопасности банка задержаны мошенники, снимавшие крупные суммы денег с помощью чужих банковских карт, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, с февраля по настоящее время в полицию поступило четыре заявления о мошенничестве на крупные денежные суммы. Ущерб составил около 40 млн тенге. 
 

18 мая в одном из финансовых учреждений Караганды у банкомата, расположенного в центре города, был задержан 32-летний горожанин. Мужчина, используя чужую банковскую карту, пытался снять денежные средства, оформленные в качестве кредита потерпевшей стороной и перечисленные мошеннику. В ходе следственных действий у задержанного изъято около 9 млн тенге", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

 
В это же время в Темиртау сотрудники криминальной полиции задержали его 33-летнего сообщника. Он находил людей, которые за денежное вознаграждение до 20 тысяч тенге оформляли на себя банковские карты и передавали задержанным для дальнейшего использования. 
 

При обыске у задержанных изъято семь платежных карточек разных банков, сотовые телефоны, флеш- и сим-карты, а также интернет-роутеры", - сообщили в департаменте. 

 
Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". 
 
В департаменте обратились к гражданам с просьбой не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова даже лицам, представляющимся сотрудниками банка и полиции. 
 

Служба безопасности банка никогда не звонит по телефону клиентам и не просит проводить какие-либо операции с деньгами", - напомнили в полиции.


 

Кайрату Кудайбергену продлили арест

20.05.2022, 20:16 17451
Кайрату Кудайбергену продлили арест
Фото: instagram/kudaibergen_kairat
АЛМАТЫ. 20 МАЯ - Кайрат Кудайберген будет находиться под арестом до 21 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании применения меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца удовлетворено. Срок содержания под стражей до 21 июня 2022 года", - сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.

 
Напомним, 21 апреля 2022 года межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках задержан депутат маслихата Алматы Кудайберген Кайрат, 1983 года рождения. 
 
Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки.
 

В Таразе дважды судимый убил женщину и поджег ее дом

20.05.2022, 12:21 22971
В Таразе дважды судимый убил женщину и поджег ее дом
Фото: Кадр с видео
ТАРАЗ. 20 МАЯ - Дважды судимый 32-летний житель Тараза зарезал 57-летнюю женщину и поджег ее дом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По версии следствия, 32-летний преступник сначала зарезал хозяйку, а после поджег ее дом. Тело погибшей нашли уже после того, как потушили пожар. Оказалось, всему этому предшествовал скандал, сообщает телеканал КТК.
 
Как рассказывают соседи, изверг громко кричал и ругался, а женщина молила о пощаде. 

 
В тот момент в доме находились две внучки и сожитель убитой. Он тоже получил ножевое ранение. Девочки успели сбежать через окно и позвать на помощь. 
 
Рецидивиста задержали на месте. Выяснилось, что в момент преступления он был сильно пьян и пытался выяснить у семьи, где находится их общая знакомая. 
 

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 32-летний ранее судимый житель Тараза. Назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется следствие", - рассказала руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

 

Организаторы финпирамиды GAP обманули жителей ЗКО на 15 миллионов тенге

20.05.2022, 11:48 23691
Организаторы финпирамиды GAP обманули жителей ЗКО на 15 миллионов тенге
УРАЛЬСК. 20 МАЯ - Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP (Global Asar Project) расследуется территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу ФМ по Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2021 году на территории ЗКО была создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других", - сообщили в пресс-службе АФМ РК. 

 
Сумма причиненного ущерба четырнадцати гражданам составила почти 15 млн тенге. 
 
Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.

Напомним, финпирамиду GAP ранее выявили в АктобеКостанае и Шымкенте.
 

В Жамбылской области водитель насмерть сбил пешехода и попытался скрыться

20.05.2022, 11:04 24271
В Жамбылской области водитель насмерть сбил пешехода и попытался скрыться
ТАРАЗ. 20 МАЯ - Водитель насмерть сбил 45-летнего мужчину на трассе Айша биби - Каратау в Жамбылской области и попытался скрыться, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации полиции, авария произошла 19 мая около 05.30 на 3-м километре автодороги районного значения Айша биби - Каратау. Неизвестный совершило наезд на 45- летнего мужчину и скрылся в неизвестном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статьям 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК РК. 

 
Полицейскими был задержан 28-летний водитель автомашины Audi-80, информирует Polisia.kz.
 
Задержанный дал признательные показания. Транспортное средство водворено на стоянку. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

В Алматы произошло смертельное ДТП.
 

В ЗКО задержали крупного наркоторговца

19.05.2022, 19:53 31901
В ЗКО задержали крупного наркоторговца
Фото: pixabay.com
УРАЛЬСК. 19 МАЯ - Полицейские задержали подозреваемого 1991 года рождения в начале мая. В ходе обыска у него изъяли 355,28 грамма марихуаны, 635,9 грамма гашиша. В машине задержанного нашли сверток с веществом серо-зеленого цвета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С места ОМП и при производстве обыска также изъяты веб-камера, сотовые телефоны, электронные весы, флеш-карты, модем, два жестких диска, ноутбук, сообщает портал "Мой город".
 
В отношении задержанного ведется уголовное дело по статье "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".
 
 

Спецоперация в Алматы: задержан вымогавший у предпринимателя $260 тысяч

19.05.2022, 14:41 34046
Спецоперация в Алматы: задержан вымогавший у предпринимателя $260 тысяч
Фото: Polisia_kz
АЛМАТЫ. 19 МАЯ - В Алматы провели спецоперацию по задержанию местного жителя, который вымогал у предпринимателя $260 тысяч, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, бизнесмен обратился с заявлением о том, что малознакомый мужчина в счет вымышленных долгов вымогал у него деньги и грозил физической расправой. 
 

Данный факт был подтвержден в ходе проведения оперативных и специальных мероприятий. Гражданин Н., 1981 года рождения, угрожая физическим насилием, требовал у предпринимателя крупную сумму денег. Подозреваемого задержали с поличным в результате спецоперации с участием полицейского спецназа. Денежные средства изъяты в ходе санкционированного обыска и приобщены к материалам уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 194, часть 4, УК РК. Подозреваемый взят под стражу", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы полковник полиции Берик Абильбеков. 

 
По информации пресс-службы, спецоперацию полицейские провели накануне в половине десятого вечера в одном из кафе, расположенном по проспекту Аль-Фараби. 
 

Установлено, что подозреваемый проживает неподалеку, поэтому "встречу" назначил в удобном для себя месте. Он дал признательные показания", - уточнили в пресс-службе.


 

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