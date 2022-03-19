В Алматы изъята очередная партия похищенного во время январских событий оружия

АЛМАТЫ. 18 МАРТА - Изъята очередная партия оружия, похищенного во время январских событий в городе Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам начальника департамента полиции на транспорте Онала Бекиева, 21-летний алматинец после январских событий вместе со своим знакомым спрятал в подвале заброшенного здания в Турксибском районе две единицы огнестрельного оружия.
При проверке установлено, что данный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж", - отметил Онал Бекиев.
По его словам, оружие изъято в рамках досудебного расследования. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения других причастных лиц.
На сегодняшний день транспортными полицейскими установлены и задержаны восемь лиц, причастных к хищениям оружия во время январских событий. У подозреваемых лиц были изъяты 60 единиц, в том числе пневматическое оружие - 23, охотничье ружье - 16, нож - 14, нарезной карабин - 7, патроны - 120 единиц и одна светошумовая граната", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее глава МВД РК сообщил, что после январских событий в незаконном обороте остается большое количество оружия.