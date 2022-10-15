В Алматы ликвидировано пять нарколабораторий

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Актау. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По словам матери пострадавшей девочки, подозреваемого в домогательстве к ее дочке отпустили, им оказался школьник, который учится в той же школе, где и восьмилетняя девочка.

На момент его действий в отношении девочки ему было 17 лет. На днях подозреваемому исполнилось 18, сообщает " Лада ".

Мама и бабушка подозреваемого приходили домой к пострадавшей стороне.

Они обвиняют мою дочь. Говорят, что из-за моей восьмилетней дочери могут посадить их сына. Они считают, что их парень ничего не сделал, а просто стряхнул пыль с юбки моей дочери. Заявляют мне, что дадут пять тысяч тенге на психолога для моего ребенка", - рассказала мать школьницы.

Администрация школы в свою очередь перевела подозреваемого в домогательствах к ребенку в другое учебное заведение.

По словам женщины, подозреваемого отпустили в первый же день задержания, объясняя это тем, что ему еще не было 18 лет.

Следователи говорят, что действуют в рамках закона, но на деле ничего не происходит. Его допросили, есть доказательства, есть видео, но никто ничего не делает! Почему его защищают, а не мою пострадавшую дочь? Меня все органы не слышат. Все педофилы и насильники не становятся жестокими в один момент. Они начинают чувствовать безнаказанность и безразличие общества, начинают пользоваться этим. Жалко детей наших, которые не защищены законом", - жалуется мама девочки.