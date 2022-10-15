В Алматы ликвидировано пять нарколабораторий

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Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За 9 месяцев текущего года в Алматы выявлено 461 правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в департаменте полиции Алматы.
По информации департамента полиции Алматы, из незаконного оборота изъято порядка 600 килограммов наркотических средств, 15 килограммов из них - "синтетики". Вместе с тем в результате проведенных разработок ликвидированы 5 лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков.
Были задержаны шестеро молодых людей в возрасте 20-23 лет, которые в обычном доме организовали нарколабораторию. При санкционированном обыске помещения были изъяты химические реактивы, различные компоненты для изготовления синтетических наркотических веществ, а также готового к реализации около 6 килограммов мефедрона. Цена данного товара при реализации составила бы 150 миллионов тенге", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
Он добавил, что каждому из задержанных грозит лишение свободы сроком от 15 до 20 лет.