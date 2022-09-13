В Алматы мошенница размещала фейковые объявления о сдаче квартир

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ШЫМКЕНТ. 12 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте пресечена противоправная деятельность организованной группы в составе 11 человек, которая на протяжении длительного времени занималась торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, с целью сексуальной эксплуатации на территории Шымкента, Тараза и Туркестана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицией установлено, что молодых девушек вербовали из разных городов Казахстана через знакомых и социальную сеть "ВКонтакте", где предлагали высокооплачиваемую работу с хорошими условиями труда. Девушек обманывали, отбирали документы и вовлекали в занятие проституцией.

В последующем совершали торговлю и обмен ими для дальнейшей эксплуатации на съемных квартирах, в саунах и гостиницах города, полученный доход присваивали себе. В случае непослушания применяли насилие, шантаж, выдуманные штрафы и принуждение к употреблению наркотиков", - информирует Polisia.kz .

По данному факту проводится досудебное расследование за создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней, торговлю людьми, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, притоносодержание, сводничество и распространение наркотиков.





Подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

В полиции также рассказали, что в Абайской области задержана 32-летняя женщина, которая в течение трех недель обманом вовлекала в занятие проституцией 17-летнюю несовершеннолетнюю, а деньги присваивала себе. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК "Вовлечение в занятие проституцией", проводится расследование.

В Костанайской области задержана администратор массажного салона, которая предоставляла арендуемое помещение салона для занятия проституцией и сводничества. По данному факту составлен административный протокол по статье КоАП "Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества".

Всего, по данным полиции, в ходе проведения операции "STOP-трафик" в сентябре выявлено более 20 преступлений, связанных с торговлей людьми. Из них один - факт похищения человека с целью эксплуатации; три - торговля людьми; четыре факта вовлечения в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетнего - два; пять - торговля несовершеннолетними. Выявлено также 28 фактов организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества. Кроме того, зарегистрировано 20 административных правонарушений за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией и сводничества и 294 - за приставание, связанное с интимными услугами и попрошайничеством.