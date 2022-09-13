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В Алматы мошенница размещала фейковые объявления о сдаче квартир

12.09.2022, 18:12 11046
АЛМАТЫ. 12 СЕНТЯБРЯ - В Алматы мошенница обманывала граждан, размещая фейковые объявления о сдаче квартир, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, сотрудниками криминальной полиции города при содействии коллег из отдела полиции при УП Алмалинского района задержана женщина 1998 года рождения, которая в корыстных целях размещала фейковые объявления о сдаче квартир по цене ниже рыночной. 
 

Переговоры с клиентами вела исключительно по телефону и, убеждая в чистоте своих намерений, предлагала перечислить предоплату на банковскую карту. Когда потерпевшие перечисляли деньги, женщина тут же отключала свой сотовый телефон. В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. На данный момент установлены несколько пострадавших. Однако их количество может быть гораздо больше", - подчеркнул начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов. 

 

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В Актюбинской области у сельчанина изъяли 14 рогов сайги

13.09.2022, 10:48 196
В Актюбинской области у сельчанина изъяли 14 рогов сайги
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 13 СЕНТЯБРЯ - В Актюбинской области 44-летний чабан подозревается в незаконной охоте на сайгаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сотрудниками Шалкарского районного отдела полиции в одной из чабанских точек в подвале полицейские обнаружили 14 штук сайгачьих рогов. 44-летний мужчина пояснил, что рога сайги нашел в степи, когда пас скот, сообщает Polisia.kz.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов).


Напомним, в Казахстане могут разрешить платную спортивную охоту на сайгаков.

Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ. Эксперт высказался, что предложение по отстрелу не выдерживает никакой критики.   

Само слово "отстрел" и то, что оно в себе несет, однозначно дискредитирует озвученную президентом страны идею о милосердной нации в контексте отношения к животным. С моральной и этической точки зрения предложение по отстрелу также не выдерживает никакой критики", - заявил Сергей Снегирев.    


Он подчеркнул, что "отстрел любых животных вне зависимости от их уникальности - неправильно и не несет в себе никакого положительного или конструктивного смысла". 
 

В Кокшетау и Петропавловске изъято 9,5 тонны контрафактной спиртосодержащей жидкости

13.09.2022, 09:35 1581
КОКШЕТАУ. 13 СЕНТЯБРЯ - Спиртосодержащую жидкость в объеме 9,5 тонны на 18,5 миллиона тенге изъяли в ходе следственно-оперативных мероприятий в Кокшетау и Петропавловске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с департаментом государственных доходов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность по перевозке и хранению с целью дальнейшего сбыта алкогольной продукции в значительном размере на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, при этом не имея разрешительных документов", - сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.

 
Во время следственно-оперативных мероприятий, проведенных в Кокшетау и Петропавловске, обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость в общем объеме 9,5 тонны, пустые пластиковые емкости, готовая алкогольная продукция. Уточняется, что данная продукция изготовлялась путем разбавления чистого спирта с водой. 
 
Общая стоимость указанной спиртосодержащей жидкости составляет более 18,5 млн тенге.
 

Прокуратура комплекса Байконур передала казахстанским правоохранителям дело о вымогательстве

12.09.2022, 21:14 8981
БАЙКОНЫР. 12 СЕНТЯБРЯ - Прокуратура комплекса Байконур направила в правоохранительные органы РК уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанец совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 163 УК РФ преступление (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия), сообщает прокуратура комплекса.
 
В ходе расследования установлено, что 25 апреля 2022 года злоумышленник, находясь на территории города, угрожая применением насилия, потребовал у местного жителя передачи ему 115 тысяч рублей.
 
Прокурором собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая предъявленное обвинение.
 
В связи с тем что привлекаемое к уголовной ответственности лицо является гражданином Республики Казахстан, уголовное дело в отношении него прокурором комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы.
 
Уголовным законодательством Казахстана максимальное наказание за вымогательство предусмотрено в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 

В Костанайской области выявили хищение сельхозсубсидий почти на 100 млн тенге

12.09.2022, 16:27 12841
КОСТАНАЙ. 12 СЕНТЯБРЯ - В Костанайской области выявлен факт хищения бюджетных денежных средств на сумму 96 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина, который путем обмана и злоупотребления доверием субъектов аграрного сектора совершил неоднократное хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в виде субсидий для сельхозтоваропроизводителей в рамках программы повышения урожайности и качества продукции растениеводства, в том числе на приобретение семян картофеля", - информирует пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. 

 
По данным АФМ, в результате его преступных действий общий ущерб государству составил порядка 96 млн тенге. 
 

Иная информация в порядке статьи 201 УПК (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования) разглашению не подлежит", - добавили в пресс-службе. 

 
Ранее сообщалось, что сотрудницы филиала Казпочты похитили более 38 млн тенге у ТОО и пенсионера. 
 

Свыше 110 килограммов "синтетики" изъято в Казахстане с начала года

12.09.2022, 14:47 15376
Свыше 110 килограммов "синтетики" изъято в Казахстане с начала года
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане с начала года из незаконного оборота изъято свыше 110 килограммов синтетических наркотиков, что в два раза больше, чем в 2021 году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ликвидировано 23 нарколаборатории. Для сравнения: в прошлом году было установлено всего 13 подпольных наркопроизводств", - сообщила на брифинге в МВД официальный представитель ведомства Шугыла Турлыбек. 

 
Одна из нарколабораторий была ликвидирована в селе Азат Алматинской области.
 

На месте преступления было изъято более 75 граммов готового синтетического наркотика "скорость", а также более 4,5 килограмма прекурсоров, используемых для синтеза психоактивных веществ", - сообщила Турлыбек.

 
Подозреваемого в производстве наркотиков задержали в поселке Аймен Енбекшиказахского района. В ходе обыска у него было изъято еще примерно 10 граммов мефедрона. Наркопроизводителю грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
 
В МВД напомнили, что с октября 2021 года "синтетика" приравнена к тяжелым видам наркотиков. Уголовная ответственность за их хранение наступает с 1 грамма (ранее - с 50 граммов). 


Напомним, в Уральске полицейские изъяли более 27 тысяч таблеток трамадола. Также из Казахстана в Узбекистан пытались незаконно переправить трамадол на 1 млн тенге.  

 

В Алматы поступила информация о минировании торгового дома

12.09.2022, 12:29 19731
В Алматы поступила информация о минировании торгового дома
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 12 СЕНТЯБРЯ - Полиция Алматы сообщает, что поступила информация о якобы заминировании торгового дома Maxima, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В рамках первичного реагирования на такого рода сообщения была проведена эвакуация посетителей и персонала торгового дома. Саперами и сотрудниками других подразделений был осуществлен осмотр здания", - сообщает Polisia.kz.

 
В полиции отметили, что взрывное устройство не обнаружено, информация оказалась ложной. 
 
В настоящее время оперативные службы полиции занимаются установлением личности анонима.
 

Ранее в Алматы поступало ложное сообщение о минировании больниц.
 

В Алматы выявлены факты торговли новорожденными

12.09.2022, 12:19 20241
В Алматы выявлены факты торговли новорожденными
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 12 СЕНТЯБРЯ - В ходе масштабной операции "STOP-трафик" полицейские вывялили факты торговли новорожденными детьми с целью незаконного усыновления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в полиции, группа лиц занималась поиском беременных женщин, желавших отказаться от своих новорожденных детей, и семейных бездетных пар. Преступники также занимались изготовлением поддельных свидетельств о рождении детей. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Торговля несовершеннолетними", сообщает Polisia.kz.

Всего, по данным полиции, в ходе проведения операции "STOP-трафик" в сентябре выявлено более 20 преступлений, связанных с торговлей людьми. 
 

В Шымкенте несовершеннолетних вовлекали в занятие проституцией

12.09.2022, 12:08 21596
В Шымкенте несовершеннолетних вовлекали в занятие проституцией
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 12 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте пресечена противоправная деятельность организованной группы в составе 11 человек, которая на протяжении длительного времени занималась торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, с целью сексуальной эксплуатации на территории Шымкента, Тараза и Туркестана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полицией установлено, что молодых девушек вербовали из разных городов Казахстана через знакомых и социальную сеть "ВКонтакте", где предлагали высокооплачиваемую работу с хорошими условиями труда. Девушек обманывали, отбирали документы и вовлекали в занятие проституцией. 
 

В последующем совершали торговлю и обмен ими для дальнейшей эксплуатации на съемных квартирах, в саунах и гостиницах города, полученный доход присваивали себе. В случае непослушания применяли насилие, шантаж, выдуманные штрафы и принуждение к употреблению наркотиков", - информирует Polisia.kz.

 
По данному факту проводится досудебное расследование за создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней, торговлю людьми, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, притоносодержание, сводничество и распространение наркотиков.

 
Подозреваемые задержаны и находятся под стражей. 
 
В полиции также рассказали, что в Абайской области задержана 32-летняя женщина, которая в течение трех недель обманом вовлекала в занятие проституцией 17-летнюю несовершеннолетнюю, а деньги присваивала себе. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК "Вовлечение в занятие проституцией", проводится расследование. 
 
В Костанайской области задержана администратор массажного салона, которая предоставляла арендуемое помещение салона для занятия проституцией и сводничества. По данному факту составлен административный протокол по статье КоАП "Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества".
 
Всего, по данным полиции, в ходе проведения операции "STOP-трафик" в сентябре выявлено более 20 преступлений, связанных с торговлей людьми. Из них один - факт похищения человека с целью эксплуатации; три - торговля людьми; четыре факта вовлечения в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетнего - два; пять - торговля несовершеннолетними. Выявлено также 28 фактов организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества. Кроме того, зарегистрировано 20 административных правонарушений за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией и сводничества и 294 - за приставание, связанное с интимными услугами и попрошайничеством.
 

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