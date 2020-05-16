В Алматы мошенницы под видом соцработниц обманули пенсионеров на миллионы тенге

Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - Полицейские Алматы задержали двух женщин, обокравших пенсионеров мегаполиса под видом соцработниц, передает Kazakhstan Today.

Женщины стучались в квартиры пенсионеров под предлогом выдачи социальных пособий, а выходили уже с похищенными денежными средствами, пишет Polisia.kz

Подозреваемые - 38-летние гражданка С. и гражданка Э. - убеждали пенсионеров в якобы полагающейся надбавке к соцвыплатам в размере 6 тыс. тенге и предлагали получить их наличными. И действительно передавали деньги. Уловка заключалась в следующем: при передаче денег злоумышленницы заведомо давали крупную купюру в размере 10 тыс. или 20 тыс. тенге. Тогда "получатель" шел к своему "тайнику", чтобы выдать сдачу "добрым работникам", - рассказал начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галым Касымбаев.

По его словам, после этого мошенницы предлагали проверить самочувствие и измерить давление, для этого они носили собой тонометр и стетоскоп. Пока одна из женщин отвлекала пенсионеров, другая быстро обчищала ранее запримеченный тайник.

Таким образом, женщины похищали все сбереженные денежные средства пенсионеров. Самыми пожилыми жертвами оказались бабушки 1928 года рождения. У одной из них воровки похитили 1 млн 200 тыс. тенге, отложенные "на черный день".

В отношении задержанных санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Одна из подозреваемых ранее привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

Пока за ними числится пять эпизодов в черте мегаполиса. Четыре из них имели место в конце прошлого года, еще один - в феврале уже этого года. Но реальная цифра может быть намного выше. В этой связи, просим граждан, пострадавших от противоправных действий указанных лиц, обратиться по следующим телефонам: 298-52-80 и 298-52-82", - сказал Галым Касымбаев.

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