В Алматы мужчина угнал автомобиль таксиста

Алматы. 10 сентября. Kazakhstan Today - Полицейские Алматы задержали мужчину, совершившего автоугон, передает Kazakhstan Today.
Это преступление имело место 8 сентября, около 18.30, по улице Яссауи. Во дворе одного из жилых домов молодой мужчина, следовавший в салоне частного такси марки "Субару" в качестве клиента, пригрозив ножом, напал на водителя и незаконно завладел его автомашиной. Таксист сразу же выбежал на дорогу и остановил проезжавшую мимо служебную машину участкового инспектора полиции. Он быстро объяснил ситуацию и указал направление, в котором скрылся злоумышленник. Подозреваемый был задержан вследствие погони. Уходя от преследования, он совершил дорожно-транспортное происшествие и пытался скрыться пешком. Участковый инспектор и патрульные полицейские из экипажа "Буран-109" задержали подозреваемого", – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Алишер Турсынбетов.
Данный факт расследуется по статье 200 УК РК. Задержанный взят под стражу, сообщает Polisia.kz.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства