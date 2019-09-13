В Алматы на молодую маму с коляской напал грабитель

Алматы. 12 сентября. Kazakhstan Today - Полиция Алматы разыскивает подозреваемого в нападении на 28-летнюю жительницу города, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о нападении поступило в полицию в 15.40. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.

По информации пресс-службы департамента полиции, молодая женщина шла по улице с коляской, в которой находился ребенок. Внезапно на нее напал незнакомый мужчина, он сорвал с женщины золотую цепочку и скрылся.

Это азиат плотного телосложения. Ориентировка с приметами подозреваемого передана экипажам патрульной полиции, несшим службу неподалеку. В настоящее время в управлении полиции Жетысуского района создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники криминальной полиции города. К материалам уголовного дела приобщены данные с нескольких камер видеонаблюдения. Личность нападавшего устанавливается. В ближайшее время он будет задержан", - подчеркнули в полиции.

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