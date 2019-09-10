Двое грабителей избили прохожего в Алматы

По информации пресс-службы городского департамента полиции, инцидент произошёл в минувший вечер в Алмалинском районе, на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Маметовой. Двое грабителей в возрасте 17 и 18 лет напали на мужчину.
Злоумышленники избили его и отобрали рюкзак, в котором были денежные средства, сотовый телефон. Подозреваемые сразу же скрылись с места преступления", - уточнили в пресс-службе.
В ходе прочески местности полицейские патрульных экипажей "Буран-049" и "Буран-069" задержали подозреваемых по горячим следам. Их личности установлены. В настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК.
Как сообщалось ранее, в Костанайской области грабитель зарезал пенсионера и ранил его супругу. Трое сельчан в Алматинской области похитили мужчину с его автомобилем, избили и ограбили.
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