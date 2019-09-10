Система Orphus

Двое грабителей избили прохожего в Алматы

09.09.2019, 17:11 18469
Двое грабителей избили прохожего в Алматы
Алматы. 9 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы двое грабителей избили прохожего, отняв у него телефон и деньги, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы городского департамента полиции, инцидент произошёл в минувший вечер в Алмалинском районе, на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Маметовой. Двое грабителей в возрасте 17 и 18 лет напали на мужчину. 
 

Злоумышленники избили его и отобрали рюкзак, в котором были денежные средства, сотовый телефон. Подозреваемые сразу же скрылись с места преступления", - уточнили в пресс-службе.

 
В ходе прочески местности полицейские патрульных экипажей "Буран-049" и "Буран-069" задержали подозреваемых по горячим следам. Их личности установлены. В настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК.
 
Как сообщалось ранее, в Костанайской области грабитель зарезал пенсионера и ранил его супругу. Трое сельчан в Алматинской области похитили мужчину с его автомобилем, избили и ограбили. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая