Двое грабителей избили прохожего в Алматы

Алматы. 9 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы двое грабителей избили прохожего, отняв у него телефон и деньги, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы городского департамента полиции, инцидент произошёл в минувший вечер в Алмалинском районе, на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Маметовой. Двое грабителей в возрасте 17 и 18 лет напали на мужчину.

Злоумышленники избили его и отобрали рюкзак, в котором были денежные средства, сотовый телефон. Подозреваемые сразу же скрылись с места преступления", - уточнили в пресс-службе.

В ходе прочески местности полицейские патрульных экипажей "Буран-049" и "Буран-069" задержали подозреваемых по горячим следам. Их личности установлены. В настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК.

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