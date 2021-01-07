В Алматы нашли повешенным подростка, пропавшего 1 января

Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - В Алматы нашли повешенным подростка 2004 года рождения, который пропал 1 января, передает Kazakhstan Today.

Парень 2004 года рождения ушел из дома в Жетысуском районе около 10.00 и не вернулся.

На протяжении нескольких дней его поисками занимались полицейские, волонтеры и спасатели. Сегодня тело 16-летнего подростка обнаружили повешенным под мостом.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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