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В Алматы нашли повешенным подростка, пропавшего 1 января

06.01.2021 19171
Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - В Алматы нашли повешенным подростка 2004 года рождения, который пропал 1 января, передает Kazakhstan Today.
 
Парень 2004 года рождения ушел из дома в Жетысуском районе около 10.00 и не вернулся.
 
На протяжении нескольких дней его поисками занимались полицейские, волонтеры и спасатели. Сегодня тело 16-летнего подростка обнаружили повешенным под мостом.
 
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
 

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