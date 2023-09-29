В Алматы обезглавили женщину: суд вынес приговор убийце

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Алматы. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В СМУС завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении И., обезглавившего женщину в Алматы. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, - В СМУС завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении И., обезглавившего женщину в Алматы. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, сообщает пресс-служба суда.





Подсудимый И. находился в материальной зависимости от гражданской супруги, которая не желала дальнейших отношений с ним. Он решил совершить убийство, чтобы создать устрашающую, криминогенную обстановку. В марте 2023 года он, заранее спланировав убийство, назначил потерпевшей А. встречу в одном из парков. Далее И. с особой жестокостью обезглавил потерпевшую. Затем отнес голову в один из магазинов.





Прокурор просил суд признать подсудимого виновным и назначить ему 20 лет лишения свободы в учреждениях средней безопасности. Подсудимый вину признал полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном.





Согласно вердикту присяжных заседателей и приговору суда И. признан виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, и ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности.



