В Алматы обезвредили серийного грабителя, нападавшего на пенсионерок

Алматы. 9 сентября. Kazakhstan Today - 39-летний мужчина нападал только на пожилых женщин. Он, заприметив женщину пенсионного возраста, подбирал удобный момент, срывал с шеи цепочку и убегал, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , действовал подозреваемый - гражданин Р., уроженец РФ, - в одиночку и преимущественно в нижних районах города.

Он совершал преступления и в дневное время, лицо его было закрыто медицинской маской. Были случаи, когда он срывал украшения с женщин, идущих ему навстречу.

В прошлом гражданин Р. занимался спортом, и навыки по быстрому бегу применил для этого промысла. Женские драгоценности он закладывал в ломбарды, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Стоит отметить, что задержанный ранее судим за разбой и грабежи. На данный момент в отношении гражданин Р. зарегистрировано досудебное расследование по статье 191 УК РК (Грабеж). Он водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы. Проводятся следственные действия", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Еркин Инкаров.

На текущий момент доказана причастность подозреваемого к четырем аналогичным преступным эпизодам. Не исключается, что список его жертв может быть намного больше.

31 августа полицейские Атырау по горячим следам задержали грабителя, напавшего на беззащитную пенсионерку. 13 августа, около 13.00, в Алмалинском районе Алматы 28-летний мужчина в подъезде жилого дома напал на пожилую женщину и пытался завладеть ее сумкой.

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