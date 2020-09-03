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В Атырау задержали напавшего на пенсионерку грабителя

31.08.2020, 20:44 21277
Атырау. 31 августа. Kazakhstan Today - Полицейские Атырау по горячим следам задержали грабителя, напавшего на беззащитную пенсионерку, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, ночью домой к пожилой женщине ворвался сосед - безработный выпивоха. Он начал душить пенсионерку и требовать деньги, банковскую карточку и телефон. В результате нападения пострадавшая получила несколько ушибов и травм. Опасаясь за свою жизнь, она отдала телефон и карточку.
 
67-летняя жительница микрорайона Авангард-2, придя в себя, вызвала полицию. Полицейские и по горячим следам задержали подозреваемого - 29-летнего безработного соседа потерпевшей. Мужчина сознался в содеянном и вернул награбленное. По данному факту проводится досудебное расследование.
 
Ранее сообщалось о преступнике, похищавшем в Атырау из магазинов специальные боксы для сбора пожертвований.
 

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