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В Атырау мужчина похищал из магазинов боксы для пожертвований

31.08.2020, 18:57 9451
Атырау. 31 августа. Kazakhstan Today - В Атырау преступник похитил из магазинов специальные боксы для сбора пожертвований, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, в первом случае это произошло в торговой точке по улице Дружба, а во втором - в магазине по улице С. Датова. При этом оба факта зафиксировали камеры видеонаблюдения. 
 
Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель пригородного микрорайона Геолог. 
 
В настоящее время ведется досудебное расследование по статье "Грабеж" УК РК.
 

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