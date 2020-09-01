В Атырау мужчина похищал из магазинов боксы для пожертвований

Атырау. 31 августа. Kazakhstan Today - В Атырау преступник похитил из магазинов специальные боксы для сбора пожертвований, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в первом случае это произошло в торговой точке по улице Дружба, а во втором - в магазине по улице С. Датова. При этом оба факта зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель пригородного микрорайона Геолог.

В настоящее время ведется досудебное расследование по статье "Грабеж" УК РК.

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