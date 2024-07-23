22.07.2024, 19:52 48126
В Алматы полицейские задержали угонщика
Мотив и другие обстоятельства преступления устанавливаются
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Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сообщение об угоне Toyota Camry поступило в полицию Алматы, и сразу же был введен план "Перехват", сообщает Polisia.kz.
Хозяин авто вышел в магазин, а ключи оставил в замке зажигания. Этим и воспользовался злоумышленник. Патрульный экипаж заметил авто на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Баянуальская. Угонщик был блокирован и задержан. Мотив и другие обстоятельства преступления устанавливаются.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
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23.07.2024, 17:10 301
Ущерб в 63 млн тенге: в ВКО осудили главу инспекции транспортного контроля и его заместителя
Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области суд вынес приговор в отношении руководителя инспекции транспортного контроля области и его заместителя, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Приговором суда Нуралиеву Б. (руководитель инспекции транспортного контроля ВКО - Прим. ред.) и Туракбаеву А. (замруководителя инспекции транспортного контроля ВКО - Прим. ред.) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 и 3 года соответственно с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в агентстве.
Отмечается, что приговор суда вступил в законную силу.
Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности путем перевозки руды с превышением весовых параметров, что повлекло причинение ущерба государству на сумму 63 млн тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее был задержан врио главы департамента экологии ВКО.
23.07.2024, 12:27 12091
Миллиардные хищения в сфере образования Талдыкоргана: суд вынес приговор 21 бухгалтеру
Фото: pexels.com
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Талдыкорган. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд области Жетісу рассмотрел уголовное дело в отношении 21 бухгалтера отдела образования и школ Талдыкоргана по обвинению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
Напомним, их подозревали в хищении 4,5 млрд тенге бюджетных средств.
Дело рассматривали по нескольким статьям, в числе которых незаконная легализация, создание ОПГ и участие в ней с использованием служебного положения и т.д.
В течение 3 лет главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана С. организовала преступную группу из коллег (7 - отдела образования и 14 - средних школ). Под ее руководством организованная группа по предварительному сговору похитила более 4,5 млрд тенге бюджетных средств путем начисления зарплат "мертвым душам" и работникам школ сверх установленных должностных окладов. Подсудимые похищенное перечисляли на банковские счета своих родственников, затем распределяли их между собой, приобретали на них недвижимое имущество, земельные участки, автомашины, драгоценности и т.д", - сообщили в пресс-службе суда.
Вину подсудимых подтвердили их показаниями, а также показаниями свидетелей, заключениями специалистов, судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.
Подсудимые вину признали только в хищении, в остальной части просили их оправдать.
Учитывая характер и степень общественной опасности уголовных правонарушений, суд признал подсудимых виновными и приговорил:
- главных фигурантов С., М., Н. - к лишению свободы на срок от 12 до 15 лет;
- 15 подсудимых - к лишению свободы от 7 до 11 лет;
- двоих подсудимых в связи с полным возмещением нанесенного ущерба - к 7 годам лишения свободы условно.
В отношении одного бухгалтера уголовное дело прекращено в связи с ее кончиной.
У осужденных конфискованы денежные средства, ювелирные изделия, недвижимое и движимое имущество на сумму более 3 млрд тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее руководитель отдела образования Талдыкоргана получил 11 лет лишения свободы за взятки и хищения.
О миллиардных хищениях в сфере образования в Талдыкоргане стало известно в прошлом году. Антикор нашел у главбуха городского отдела образования миллиард тенге, дорогие ювелирные украшения и квартиры.
Ранее Антикор заявил о хищении свыше 15 миллиардов тенге с начала прошлого года в сфере образования. В июле прошлого года глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил, что образование - одна из наиболее коррумпированных сфер в Казахстане.
23.07.2024, 11:05 13271
Главу столичной дирекции развития спорта осудили за многомиллионные хищения
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель и сотрудник дирекции развития спорта по олимпийским видам Астаны осуждены за хищение бюджетных средств, сообщает столичная прокуратура.
Руководитель дирекции развития спорта по олимпийским видам признан виновным в хищении бюджетных средств свыше 60 млн тенге и получении взятки от подчиненного в размере 4 млн тенге", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что чиновник присвоил деньги, выделенные на учебно-тренировочные сборы спортсменов. Он заключил договоры с аффилированными лицами на аренду спортзалов, тогда как была возможность арендовать их бесплатно.
Вместе с руководителем осужден сотрудник дирекции, оказавший пособничество в хищении бюджетных средств.
Приговором суда руководитель осужден к 5 годам, а его пособник к 4 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе каждому. Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в ведомстве.
Ранее Антикор сообщал о хищении более 56 млн тенге сотрудниками управления спорта Алматы.
Еще 40 млн тенге бюджетных средств за фиктивно проведенные сборы присвоили в КГУ "Дирекция развития спорта по неолимпийским видам" Астаны.
В конце мая Антикор сообщил о системных коррупционных рисках в сфере спорта. В числе нарушений: повышенные зарплаты руководству профклубов, отдых в 5-звездочных отелях под видом тренировочных сборов и сомнительные агентские соглашения.
23.07.2024, 09:13 21701
C начала года в Казахстане ликвидировали более 30 нарколабораторий
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - C начала года в Казахстане ликвидирована 31 нарколаборатория, из которых 17 специализировались на производстве синтетических наркотиков. У наркопроизводителей изъято порядка 186 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков и свыше двух тонн прекурсоров, сообщает Polisia.kz.
В Актобе задержана 34-летняя жительница, у которой изъят мефедрон, расфасованный в пакеты для крупной оптовой реализации. В ее съемной квартире изъято 440 граммов сильнейшего наркотика. При дальнейших следственных действиях задержанная указала места закладки двух пакетов, каждый из которых содержал по 25 расфасованных свертков для розничной продажи. Общий вес наркотиков составил полкилограмма, или более тысячи разовых доз.
В Семее задержаны 20-летние парень и девушка, у которых при личном обыске изъяты свертки с "синтетикой". При задержании они пытались избавиться от наркотиков. С помощью служебной собаки кинологи обнаружили барсетку, принадлежащую задержанной девушке, в которой находились 64 свертка с наркотиками. При обыске квартиры задержанных обнаружены еще 38 пакетов с наркотиками - гашишем и мефедроном. Общий вес изъятых наркотиков составил 100 граммов, что является особо крупным размером.
На одной из АЗС на трассе Самара - Шымкент с марихуаной задержан 21-летний житель Шымкента. При проведении следственных действий по месту его жительства изъято 300 граммов мефедрона, расфасованного в четыре пакета.
Все задержанные водворены в ИВС.
Закладчики наркотиков для наркодилеров становятся "разменной монетой". Срок их "трудового стажа" в виде незаконной деятельности редко превышает 2-3 месяца. При этом такая мимолетная погоня за легкой наживой наказывается лишением свободы на срок до 15 лет, - отметили в полиции.
22.07.2024, 16:10 54246
Глава научного центра дерматологии задержан за взятку
Глава центра и его заместитель подозреваются в получении взятки в сумме 5 млн тенге за заключение договора
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Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проводится досудебное расследование в отношении руководителя Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний и его заместителя, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции Казахстана.
По данным Антикора, должностные лица подозреваются в получении взятки в сумме 5 млн тенге от руководителя Международного института последипломного образования за заключение договора консорциума на оказание услуг по повышению квалификации медицинских работников.
С санкции суда руководитель центра взят под стражу. Расследование продолжается.
22.07.2024, 15:53 55591
Более двадцати участников конспиративной экстремистской ячейки задержаны в Шымкенте
Сторонники организации в месяц Рамазан проводили религиозные сборы для пропаганды и увеличения количества приверженцев
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Шымкент. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлена конспиративная ячейка радикально-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир", состоящая из 22 лиц, сообщает прокуратура Шымкента.
Как рассказали в прокуратуре, в марте и апреле текущего года в период месяца Рамазан под легендой осуществления "ауызашаров" местные сторонники радикально-экстремистской организации проводили религиозные сборы для пропаганды и увеличения количества приверженцев.
В ходе обысков обнаружено и изъято 7 запрещенных религиозных книг, более 10 рукописных и текстовых листовок с религиозными содержаниями, 6 мобильных телефонов, 4 ноутбука.
По данному факту начато досудебное расследование.
Ранее в КНБ сообщили о задержании подозреваемых в экстремистской деятельности.
22.07.2024, 11:16 67281
Более 60 кг психотропного вещества: КНБ ликвидировал нарколабораторию в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан ликвидировал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков в Туркестанской области, сообщает пресс-служба КНБ.
В момент изготовления очередной партии наркотических средств с поличным задержано 2 местных жителя. Изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонны прекурсоров, а также оборудование для изготовления синтетики", - проинформировали в пресс-службе.
По информации КНБ, проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Ранее сеть нарколабораторий ликвидировали в четырех регионах Казахстана.
21.07.2024, 17:14 104396
В Алматы начался суд над бывшими руководителями управлений урбанистики и земельных отношений
Фото: pexels.com
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Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начался судебный процесс в отношении экс-руководства управления урбанистики и управления земельных отношений города, сообщает телеграм-канал Михаила Козачкова.
Самый известный из подозреваемых - бывший начальник управления урбанистики Алмазхан Ахмеджанов, возглавлявший госорган пять лет - с 2018 года фактически до ареста. Вместе с ним по делу проходит экс-руководитель управления земельных отношений Алматы Ардак Самамбетов. Их обвиняют в коррупционных деяниях", - написал журналист.
Он добавил, что за соучастие в преступлениях привлекают также бывших сотрудников управлений и бизнесменов, приобретавших земельные участки и строивших на них различные объекты.
Ранее сообщалось о задержании экс-главы управления урбанистики.
В Антикоре сообщили, что на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах он незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов.
Государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости земельных участков на сумму более 307 млн тенге.
В мае прокуратура выявила в мегаполисе более 150 нарушений при застройке в предгорьях и водоохранных зонах. По данным прокуратуры Алматинской области, бесконтрольная застройка пригородной зоны Алматы занимает территорию более 17 тысяч квадратных километров.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность алматинцев вызывает застройка предгорных районов Алматы.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. В апреле этого года депутат сената Андрей Лукин предложил объявить мораторий на строительство в горных районах Алматы.
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