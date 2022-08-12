В Алматы пресечен ввоз наркотиков

АЛМАТЫ. 11 АВГУСТА - В Алматы пресечен ввоз наркотических средств, которые были спрятаны внутри детского питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В августе 2022 года на таможенном посту "Жетысу" на участке международных почтовых отправлений при проведении таможенного контроля посылки путем применения технических средств таможенного контроля Rapiscan была задержана посылка с подозрением на наркотические средства. Посылка следовала по маршруту Одесса - Алматы", - проинформировали в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
По данным портативного анализатора TruNarc установлено, что данные наркотические средства в количестве 200 таблеток MDMA и 5 граммов порошка являются экстази и кокаином, которые были спрятаны внутри детского питания.
Все материалы были переданы по подследственности в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений", - сообщили в пресс-службе.
По данным комитета, только с начала 2022 года сотрудниками таможенного поста "Жетысу" департамента государственных доходов по Алматы по координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы пресечены попытки ввоза 23 поставок наркотических средств.
Сообщается, что в 2021 году было пресечено 14 фактов ввоза в Казахстан наркотических средств.
Как в прошлом, так и в текущем году в основном наркотические средства пытались ввозить из США, Канады и Нидерландов. Наблюдается, что 69,6% задержанных наркотических средств ввозились из США", - отметили в комитете.
Подчеркивается, что за 7 месяцев текущего года выявлено 23 факта задержания, из них 16 фактов ввоза марихуаны, 2 факта ввоза гашиша, 1 факт ввоза наркотических средств MDMA (экстази) и кокаина.