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В Алматы пресечен ввоз наркотиков

11.08.2022, 14:16 15236
Фото: КГД
АЛМАТЫ. 11 АВГУСТА - В Алматы пресечен ввоз наркотических средств, которые были спрятаны внутри детского питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В августе 2022 года на таможенном посту "Жетысу" на участке международных почтовых отправлений при проведении таможенного контроля посылки путем применения технических средств таможенного контроля Rapiscan была задержана посылка с подозрением на наркотические средства. Посылка следовала по маршруту Одесса - Алматы", - проинформировали в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. 

 
По данным портативного анализатора TruNarc установлено, что данные наркотические средства в количестве 200 таблеток MDMA и 5 граммов порошка являются экстази и кокаином, которые были спрятаны внутри детского питания. 
 

Все материалы были переданы по подследственности в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений", - сообщили в пресс-службе. 

 
По данным комитета, только с начала 2022 года сотрудниками таможенного поста "Жетысу" департамента государственных доходов по Алматы по координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы пресечены попытки ввоза 23 поставок наркотических средств. 
 
Сообщается, что в 2021 году было пресечено 14 фактов ввоза в Казахстан наркотических средств. 
 

Как в прошлом, так и в текущем году в основном наркотические средства пытались ввозить из США, Канады и Нидерландов. Наблюдается, что 69,6% задержанных наркотических средств ввозились из США", - отметили в комитете. 

 
Подчеркивается, что за 7 месяцев текущего года выявлено 23 факта задержания, из них 16 фактов ввоза марихуаны, 2 факта ввоза гашиша, 1 факт ввоза наркотических средств MDMA (экстази) и кокаина. 
 

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В Алматы руководитель ТОО пытался незаконно реализовать почти 80 тонн дизтоплива

12.08.2022, 10:11 611
АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - Почти 80 тонн дизельного топлива пытался незаконно реализовать руководитель ТОО в Алматы, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сотрудниками департамента АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО AA Trade Company по факту незаконного хранения и реализации нефтепродуктов в особо крупных размерах. В ходе следствия установлено, что руководитель ТОО занимался приобретением и продажей дизельного топлива объемом 78 тонн на общую сумму 14,6 млн тенге без документов, подтверждающих их законное происхождение", - проинформировали в АФМ.

 
По приговору суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с применением амнистии.

Ранее сообщалось, что ТОО перепродавало по высоким ценам льготное дизтопливо.
 

В Семее женщина палкой разбила чужую машину

11.08.2022, 19:50 9576
В Семее женщина палкой разбила чужую машину
Фото: Кадр видео
СЕМЕЙ. 11 АВГУСТА - В соцсетях распространяется видео, на котором заснято, как женщина разбивает палкой автомобиль в Семее, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации управления полиции города, по данному факту Затонским отделом полиции начато досудебное расследование по статье 202, часть 1, УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб).
 
Виновные установлены. В настоящее время органом досудебного расследования проводятся необходимые следственные мероприятия по закреплению доказательств, в том числе назначены необходимые судебные экспертизы.
 
Иные данные досудебного расследования в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат.
 
 

В Восточном Казахстане похитили 7,4 млн тенге при ремонте здания дома престарелых

11.08.2022, 15:22 13821
В Восточном Казахстане похитили 7,4 млн тенге при ремонте здания дома престарелых
Фото: кадр из видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 АВГУСТА - В Восточно-Казахстанской области расследуется дело о хищении 7,4 млн тенге при ремонте крыши здания дома престарелых, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области в результате оперативно-профилактических мероприятий QAMQOR начато досудебное расследование в отношении должностных лиц госучреждения по факту хищения бюджетных денежных средств при выполнении капитального ремонта крыши Зевакинского центра оказания специальных социальных услуг. Установлено, что должностными лицами дома престарелых и инвалидов в период с ноября 2019 года по май 2020 года путем внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ похищено более 7,4 млн тенге", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу. 

 
В настоящее время по делу проводится досудебное расследование, отметили в ведомстве.

 

С начала года более 170 боеприпасов пытались провезти через границу РК

11.08.2022, 13:45 15871
С начала года более 170 боеприпасов пытались провезти через границу РК
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - С начала года Пограничной службой КНБ при попытках провоза через границу Казахстана изъято более 170 единиц боеприпасов, свыше 8 тысяч единиц холодного оружия и электрошокеров, пресечено 2 факта вывоза охолощенного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только за последнюю неделю в ходе досмотровых мероприятий при проведении пограничного контроля выявлено 60 охотничьих и 6 травматических патронов, 2 ножа кустарного производства", - сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК. 

 
Отмечается, что во всех случаях задержанные лица и транспорт переданы в органы внутренних дел по компетенции для принятия процессуальных решений. 
 
В Пограничной службе КНБ напомнили гражданам об ответственности за перевозку через государственную границу запрещенных предметов без соответствующих разрешительных документов.
 

Подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске арестовали на два месяца

11.08.2022, 13:40 16161
Подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске арестовали на два месяца
Фото: кадр из видео
УРАЛЬСК. 11 АВГУСТА - В специализированном следственном суде рассмотрено ходатайство следователя департамента полиции ЗКО об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Санкцией судьи Исмаиловой Руслан Кожантаев и Турлан Амангельды арестованы на два месяца. Другими словами, во время следствия обвиняемые будут находиться под стражей", - сообщает портал "Мой город". 

 
Сообщается, что оба обвиняемых ранее не были судимы.
 

Учитывая, что Кожантаев и Амангельды не имеют постоянного источника дохода, совершили особо тяжкое преступление, после совершения которого скрывались от органов уголовного преследования, имеется достаточное основание, что они могут скрыться и могут воспрепятствовать объективному расследованию, оказывать давление на потерпевших и свидетелей. Прошу суд удовлетворить ходатайство следователя департамента полиции и санкционировать арест Кожантаева и Амангельды на два месяца", - сообщила прокурор Тажгалиева. 

 
Напомним, жестокое убийство бизнесмена произошло вечером 6 августа. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени П.Атояна. Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление - бизнесмен и ещё двое мужчин сидят за столиком кафе. Между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет Еркина Мухангалиева ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице. 
 
Позже полицейские распространили ориентировку на двух подозреваемых - 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды. Их поиском занимались полицейские, подключили и войска. Предварительной причиной жестокой расправы могло послужить то, что бизнесмен несвоевременно выплатил своему рабочему заработную плату. 
 
Утром восьмого августа подозреваемых задержали в садоводческом обществе "Коктем", где они скрывались. Сопротивления не оказали. Очевидцы прислали фото с места. 
 
Оба мужчины проходят по статье 99, часть, 2 УК РК "Убийство". Им грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Дело находится на контроле главы МВД.
 

МВД через SMS предупреждает казахстанцев о мошенниках

11.08.2022, 11:32 17956
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан начали рассылку SMS профилактического и предупредительного характера о мошеннических действиях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Поскольку мобильная связь доступна почти каждому жителю Казахстана вне зависимости от его места проживания и нахождения, передача информации об участившихся фактах мошенничества с помощью SMS позволит оперативно информировать широкий круг граждан", - сообщает Polisia.kz. 

 
МВД призывает граждан быть бдительными и придерживаться основных мер предосторожности: 
 
- ни в коем случае не следовать так называемым телефонным инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону; 
 
- никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и тем более коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т.д.; 
 
- не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара; 
 
- не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода; 
 
- для установки приложений пользоваться только официальными источниками AppStore, Play Market и т.д.; 
 
- не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой; 
 
- регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками; 
 
- чаще проверять движение денег на своих счетах.
 

У жителя Жамбылской области изъяли 45 кг марихуаны

10.08.2022, 19:44 26841
У жителя Жамбылской области изъяли 45 кг марихуаны
Фото: пресс-служба департамента полиции на транспорте
ТАРАЗ. 10 АВГУСТА - 4 августа сотрудники транспортной полиции около железнодорожного тупика на станции Шу задержали 49-летнего жителя Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При осмотре у мужчины обнаружен и изъят мешок, заполненный веществом зеленого цвета со специфическим запахом, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
 
Во дворе дома задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения со специфическим запахом. 
 
Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством "марихуана высушенная" общим весом 45 кг 340 г. 
 
Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания Шуского районного отдела полиции.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере). 
 
Наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. 
 

В Нур-Султане разоблачили очередную финпирамиду

10.08.2022, 16:06 30226
В Нур-Султане разоблачили очередную финпирамиду
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу начал досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой MMK Investment, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Представители подобных компаний обещают высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов, а также привлекая вкладчиков дополнительными процентами за каждого приведенного клиента. Сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась "в цифровом виде", без составления договора", - рассказали в АФМ

 
По данным ведомства, незаконная деятельность MMK Investment рекламировалась через социальные сети. 
 
Организатор финансовой пирамиды взят под стражу.

 
Напомним, в Туркестане расследуется уголовное дело в отношении 25 женщин, которых обвиняют в создании финансовой пирамиды. 
 
В Алматы пресечена деятельность финпирамиды Innova Gold, а в Северо-Казахстанской области выявили финпирамиду HERMES LTD. 
 

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